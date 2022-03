Cristina Pedroche ya tiene su figura en el Museo de Cera de Madrid: 'Es un sueño hecho realidad'

En plena cuenta atrás para despedir el 2019 y con todas las miras puestas en ella, Cristina Pedroche está imparable con una agenda repleta de compromisos en los que las preguntas sobre su próximo vestido para dar las Campanadas son una constante. En esta ocasión, la presentadora ha acudido al Museo de Cera de Madrid para descubrir su escultura, que precisamente lleva una réplica del traje-bikini floral firmado por Tot-Hom que llevó en la pasada Nochevieja. Haciendo gala de su simpatía, Pedroche confesaba haber cumplido otro de sus sueños: "Cuando me llamaron en junio yo no entendía por qué, no soy Rafa Nadal como para tener mi figura, pero no lo dudé". La protagonista del día se ha mostrado maravillada con su figura: "Cada vez que la veo me gusta más".

Pedroche ha brindado por este momento especial en la vida de cualquier personalidad destacada; a partir de ahora, formará parte de la selecta lista de personajes que tienen su peculiar figura en esta colección ubicada en la capital y, además, estará junto a grandes artistas del panorama internacional de la talla de Justin Bieber y Taylor Swift. Como era de esperar, su próximo vestido de Nochevieja ha sido lo más comentado de la jornada. La colaboradora de Zapeando ha explicado que aún está en el taller, a tan solo tres semanas de su gran noche. "Está dando algún que otro problemilla porque me he metido en una cosa muy gorda y tiene mucho trabajo; aunque va deprisa, no va tanto como debería". Aún sin querer desvelar muchos detalles de su secreto mejor guardado, la madrileña sí adelantó que su outfit será rompedor: "Es muy sofisticado, es muy elegante y es muy fino, pero es muy Pedroche". Y recalcó: "Este año o triunfo o me hundo".

La expectativa está servida tanto para sus seguidores como para sus detractores, que esperan su aparición estelar en uno de los balcones de la Puerta del Sol. "Cada vez tengo más nervios porque las críticas malas ya sé que van a estar y cuento con ellas, pero también me gusta que haya críticas buenas y que guste". Su look es lo más esperado de los últimos y primeros compases del año, pero ha querido dejar claro que ese momento no es solo un vestido. "Hay mucho trabajo detrás, me dejo aconsejar muy bien por Josie, y para mí es un orgullo haberme inventado un evento", comentó haciendo alusión a la tendencia cambiante en cuanto a la fidelidad del público a la hora de tomarse las uvas, viendo a unos o a otros presentadores.

Mientras llega el día 31, tiene claro cuál es su deseo para el 2020 y no es otro que volar en solitario: "Quiero un programa propio". Aunque tampoco descarta probar de nuevo en el cine, donde ya debutó junto a Santiago Segura y Maribel Verdú. Y ya que en estas fechas el volumen de trabajo para la presentadora va 'in crescendo', aprovechará estos días de descanso para viajar a París junto a su marido "para desconectar y cuidar el amor". Un matrimonio que comparte éxito en el trabajo y las pocas horas libres que tienen para viajar, entre otros destinos a Londres, donde David Muñoz tiene un restaurante.

