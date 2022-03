¿Cómo ha cambiado su percepción de Isabel II? Olivia Colman, la Reina de Inglaterra en 'The Crown', nos lo cuenta

La tercera temporada de The Crown se ha estrenado con mucho éxito por parte de la crítica. En esta nueva edición comienzan también nuevos actores, ya que el cambio de década supone el envejecimiento de los personajes, y Claire Foy, que interpretaba a la reina Isabel II hasta ahora, da el paso a Olivia Colman. Una actriz británica que comenzó su carrera a comienzos del milenio destacando, sobre todo, en comedias. Ahora, se ha consolidado como una de las mejores actrices del panorama actual, habiéndose llevado solo este año el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA y el premio de Venecia por su interpretación de la reina Ana de Gran Bretaña en La Favorita.

Esto no hacía más que presagiar lo que ocurriría después con su interpretación de la Monarca británica actual, allá por la década de los sesenta, en la nueva edición de la ficción de Netflix. Acompañada por un reparto de lujo en el que estaban también Helena Bonham Carter o Tobias Menzies, Olivia Colman asegura a ¡HOLA! en una entrevista que puede leerse en las páginas de la revista de la semana pasada que su propio trabajo encarnando a Isabel II le ha hecho cambiar de idea respecto a Isabell II. "Realmente, no había reflexionado sobre lo que pensaba de la Reina, pero ahora, tras haberla interpretado, pienso que es una mujer extraordinaria", desvela. "Dijo que serviría a su país y eso es lo que ha hecho —y ahora tiene más de noventa años y sigue sirviendo a su país—. Creo que es una mujer asombrosa. Sin duda, yo ya me habría jubilado".

Pese a la evidente diferencia de caracteres entre Olivia y la reina Isabel (la actriz es conocida por ser espontánea y transparente mientras que la madre de Carlos de Inglaterra debe reprimir sus emociones y ser imparcial), la intérprete admite que la edad también ablanda y nos vuelve a todos más sensibles. En referencia al momento durante el Día de la Conmemoración en el que se vio a la monarca enjuagarse una lágrima, la protagonista de Broadchurch, le quita hierro al asunto: "¡No la culpo por derramar una lágrima! Todos nos volvemos más emocionales a medida que nos hacemos más mayores. Se acuerda de que muchas de las personas de esa época murieron hace mucho tiempo, así que debe de ser un día muy emotivo para ella".

Su interpretación de la Reina de Inglaterra le ha valido una gran amistad con Helena Bonham Carter, que interpreta a su hermana Margarita en la serie, y con la que tiene una relación casi tan cercana como la de las dos mujeres Windsor. La ex de Tim Burton asegura que nada va a cambiar a Olivia, ni la fama ni los premios que ha conseguido y seguro que seguirá sumando a su colección.

Por el momento, antes de que lleguen los premios, sí ha llegado la polémica a The Crown, puesto que muchos vieron en uno de sus capítulos una insinuación de infidelidad por parte de la Reina con su mánager de hípica, Lord Porchester. Tanto es así que el ex jefe de prensa de la monarca criticó las escenas, pero lo cierto es que Olivia no ve ese affaire en ningún momento: "Porchie y la Reina son los mejores amigos. Eso (una relación) sería muy emocionante, pero, sin duda, no sucedió. Sé que es decepcionante, pero no ocurrió".

