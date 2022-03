¡Tres bodas en cinco meses! José Ribagorda vuelve a dar el "sí, quiero" a Loles Silva

El mes de diciembre ha llegado cargado de buenas noticias para José Ribagorda. El presentador de los Informativos Telecinco ha dado el "sí, quiero" a Loles Silva, con la que comparte su vida desde hace más décadas y con la que tiene una hija en común, Alexia. La pareja, que siempre se ha mantenido muy discreta y ha evitado posicionarse en el foco mediático, se casaba en una ceremonia civil en la que les acompañaban sus familiares y amigos más cercanos. Así lo ha confirmado la propia novia, quien ejerce como directora de contenidos en la web De las cosas del comer, donde su marido escribe acerca de cocina, y tiene, además, un catering que recibe el mismo nombre. "A la tercera va la vencida. Esta por el rito Constitucional", decía junto a varias imágenes tomadas el día de su boda.

VER GALERÍA

PINCHA AQUÍ PARA VER LA FOTOGALERÍA COMPLETA

Hace poco más de dos meses, el 14 de septiembre, José Ribagorda y Loles Silva celebraban su unión con una boda también civil que tuvo lugar en una finca a las afueras de Madrid. Un día inolvidable en el que el periodista y la hija del fallecido José Antonio Silva, primer presentador del programa de TVE Informe Semanal, contrajeron matrimonio en una ceremonia oficiada por Roberto Arce en la que degustaron productos típicos de Galicia, de donde es la familia de ella. Además, los novios y sus invitados bailaron con las canciones de Miguel Poveda o Pitingo, quien protagonizó uno de los momentos más emotivos al entonar para sus amigos el Ave María. "No tendré tiempo para agradecerte tu amistad, cariño y generosidad. Gracias por este regalazo, te adoro", le decía Loles al artista fllamenco.

La amistad entre Pitingo y los Ribagorda Silva surgió hace años de una manera muy curiosa que el propio cantante compartía con el público durante el último concierto que ofreció en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid a finales de noviembre. "Está aquí mi hermano Pepe Ribagorda, que lo quiero y lo adoro, siempre me ayuda mucho. Es una maravillosa persona a la que conocí de una forma muy graciosa. Me fui a vivir a las afueras de Madrid y me escribió por Twitter un mensaje privado. Me dijo que no nos conocíamos de nada pero que me quería invitar a un cocido. Me comí todo el cocido y desde entonces somos como hermanos, es como si nos conociéramos de toda la vida", relataba Antonio Manuel Álvarez Vélez, como se llama en realidad el artista.

VER GALERÍA

La primera boda de la pareja también se ha producido en 2019, concretamente en verano, cuando José, Loles y Alexia se trasladaron a Kenia. En este país de África oriental hicieron un safari en la reserva nacional Masái Mara, participaron en las labores que lleva allí a cabo la ONG Anidan y, además, estuvieron con los miembros de una tribu Masai. A pesar de que compartieron algunas imágenes de este viaje, fue recientemente cuando Silva reveló que durante el mismo se juraron amor eterno. "En Massai Mara, en la Mañata, donde nos casamos por el rito Maasai, hay una escuela pequeña creada por nuestro hacedor de sueños cumplidos. Compramos pupitres para los niños y hoy han llegado", decía a finales de octubre.

VER GALERÍA

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.