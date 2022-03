Jordi Cruz ya no oculta su amor por Rebecca Lima: 'Mi niña bonita' Concluido el programa 'MasterChef Celebrity', el presentador se ha declarado a su novia, la arquitecta brasileña de 26 años con la que lleva saliendo unos meses

Tras el final de MasterChef Celebrity Jordi Cruz ya no oculta sus sentimientos. El presentador está enamorado y lo ha hecho saber a través de su última declaración de amor a su novia, Rebecca Lima. En la última foto, un bello primer plano que ha publicado ella en sus redes sociales, Jordi no ha podido resistirse y le ha dejado un precioso comentario: "Mi niña bonita", acompañado de una rosa, una carita enamorada y varios emoticonos lanzando un beso.

Rebecca Lima hizo oficial su relación hace apenas dos semanas, cuando aún no había concluido el concurso y cuando se hablaba de la química entre el chef y Tamara Falcó, que según ella no era nada más que "algo anecdótico". "¡Que conste que en ese momento no tenía novia!", decía la hija de Isabel Preysler aclarando que MasterChef se rodó en verano y entonces él estaba soltero. Lima subió una foto juntos en el que proclamaba su amor por el jurado de MasterChef. “Tú eres. Lo sé. Lo supe. Te reconocí. Eres. Desde hace muchas coincidencias. Eres. Desde antes de encontrarte. Lo sé, amor. Eres tú”, es el mensaje que acompañó a la romántica foto de pareja.

El cocinero dio 'like' a la publicación de su chica, demostrando que lo suyo va en serio y que está muy ilusionado con su nueva etapa sentimental. Esta foto vino a confirmar su romance después de que la revista ¡HOLA! publicara unas fotos de la pareja en actitud cariñosa paseando por Madrid.

Rebecca es una arquitecta brasileña, de 26 años, con la que lleva saliendo desde hace unos meses después de haber roto con Cristina Jiménez, con quien estuvo saliendo durante ocho años y junto a quien trabaja en el restaurante ABaC, de Barcelona. Conocido su noviazgo, Rebecca Lima ha decidido reabrir sus redes sociales tras haberlas cerrado por el revuelo que causó su relación con el chef. Jordi Cruz, de 41, disfruta ahora de unas vacaciones, ya que estará libre de sus compromisos televisivos hasta enero, que es cuando está previsto que arranquen las grabaciones de MasterChef 8 con concursantes anónimos. Por su parte Rebecca compagina su trabajo de arquitecta en su país natal con su faceta de diseñadora, pues es cofundadora de la firma de trajes de baño Inti.

