¿Se ha casado Hiba Abouk? Esta es su respuesta

Fue en el verano de 2018 cuando empezaron a cobrar fuerza los rumores que aseguraban que Hiba Abouk estaba de nuevo enamorada, pero no fue hasta otoño cuando confirmó su relación con el futbolista Achraf Hakimi. Desde entonces, la progatonista de El Príncipe y el defensa del Borussia Dortmund han vivido momentos muy especiales. El más importante tuvo lugar el pasado mes de octubre, cuando anunciaron emocionados que estaban esperando su primer hijo. "Este hombre que sale conmigo en la foto, ha plantado en mi una semilla de amor y respeto inquebrantable. Gracias a Dios, a la vida, al universo y todos los que os alegráis con esta noticia. Y a ti, Achraf Hakimi gracias por aprender y luchar día a día de mi mano. Te quiero y querré siempre", fue el bonito mensaje que le dedicó.

Durante su embarazo, Hiba no ha querido contar muchos detalles. De hecho, ha preferido no desvelar el sexo del bebé y tan solo ha confirmado que tendrá un nombre árabe y que será muy original para España, ya que no conoce a nadie que se llame así. "No deja de crecer. Cada día crece más y más rápido", ha confesado durante la fiesta del 15º aniversario de la revista InStyle: "Estoy de mucho. No sé cuándo vendrá, pero podría ser ya porque tiene ganas de salir". "Para navidades... nunca se sabe. Sería un regalo de Reyes maravilloso", reconoció.

Sin embargo, en este caso no fue su bebé el que se convirtió en el centro de toda la atención, sino la respuesta de la actriz cuando le preguntaron si había planes de boda con Achraf. "Hombre... es que... bueno... hay algo, hubo algo", fueron las palabras de una misteriosa Hiba que dejaron a todos sin palabras. "No lo voy a decir, si sabéis que de estas cosas íntimas no hablo", dijo sobre si ya se habían casado. Eso sí, confirmó que lo que sí que ha habido es pedida de mano: "Por supuesto".

No hay duda de que está radiante, disfrutando al máximo de su embarazo. "La recta final la estoy llevando muy bien. He bajado un poco el ritmo de todo y tengo que decir que me estoy cuidando mucho", confesó. Aún es pronto para pensar en ampliar la familia porque todavía no ha dado a luz a su primer hijo, pero Hiba lo tiene claro: "Claro que sí, me encantaría. Ya lo dije, que el concepto de hermandad es muy importante y no quiero que se pierda eso".

