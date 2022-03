'Un sueño hecho realidad': Cristina Pedroche tendrá su propia figura de cera

Cristina Pedroche está de enhorabuena. La colaboradora de Zapeando ha aprovechado su paso por el programa para anunciar una de las noticias que más ilusión le podían hacer: ¡Tendrá su propia figura de cera en el Museo de Cera de Madrid! Desde el próximo jueves 5 de diciembre, se podrá disfrutar de la réplica de la mujer de David Muñoz. "Es lo mejor que me ha pasado, por no decir, lo mejor en la vida. Me parece un sueño hecho realidad", ha afirmado, ilusionada y contenta, con el aplauso de sus compañeros. La de Vallecas ha querido exponer los difíciles pasos que ha tenido que seguir para que su rostro se luzca con orgullo en el madrileño museo: "Estuve varios minutos sin ver nada y sonriendo todo el rato. La pasta se me metía entre los dientes".

VER GALERÍA

Con su característico sentido del humor, Cristina Pedroche ha respondido así a las preguntas sobre cómo ha sido el resultado final de su figura de cera: "De cara no lo sé, pero de cuerpo estoy muy bien". Según ha comentado la colaboradora, el difícil proceso se realizó el pasado 28 de noviembre, cuando tuvo que estar bajo una densa capa morada que acabó por formar una máscara. El proceso implica todo detalle, por lo que tuvo que estar inmovil durante diez minutos, con el fin de captar sus rasgos en totalidad. "Con esa mascarilla te quitan los puntos negros de los próximos diez años", ha bromeado Miki Nadal tras ver las imágenes de su compañera.

Cristina también se ha referido a qué pasaría si un día deciden retirar su figura de cera del museo. "Mi madre se lo lleva para casa y ella tan contenta. A mi madre le encanta, que me meta en mi antigua habitación", ha propuesto Pedroche, convencida de que daría una gran alegría a su progenitora. Aunque suene algo exagerado el hablar de sueño, lo cierto es que la colaboradora ya había manifestado años atrás sus deseos de formar parte del Museo de Cera de Madrid. Fue en el 2017 cuando, en una broma con Zapeando, Pedroche fingió ser una escultura para asustar a algunos asistentes. Ahí declaró su gran aspiración: "Ojalá me hagan una figura de cera de verdad".

VER GALERÍA

Cristina Pedroche es una de las colaboradoras de Zapeando que decidieron quedarse tras los grandes cambios que sufrió el formato. Frank Blanco abandonó el proyecto para dar paso a Dani Mateo. Algunas figuras como Ana Morgade o Paula Prendes se unían a la marcha del líder, creando una situación incómoda para los espectadores. El paso de los meses ha afianzado este nuevo Zapeando, que cuenta con Pedroche como una de sus piezas esenciales.

Loading the player...

Cristina Pedroche defiende su vestido de las Campanadas

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.