Ana Boyer muestra su faceta más solidaria en una playa de Qatar

Estamos acostumbrados a ver a Ana Boyer junto a su marido, el tenista Fernando Verdasco, y su hijo Miguel en viajes alrededor del mundo, siguiendo los torneos en los que él participa. Y les vemos también, a menudo, en bodas, grandes fiestas y distintos eventos sociales. Pero ahora hemos visto a Ana en una inusual imagen: arremangándose para participar, junto a decenas de personas en una tarea solidaria, participativa y ecológica: la retirada de plásticos y otros desperdicios de una playa. "Increíble experiencia hoy con tanta gente contribuyendo a limpiar esta playa al noroeste de Qatar! Hemos recogido 3.000 kg de plástico :)" Así anunciaba Ana Boyer lo orgullosa que está de la importante labor que acaba de desarrollar junto a su marido.

La pareja, que visita a menudo Qatar por los compromisos profesionales del tenista, no ha dudado en ponerse manos a la obra y acudir a una playa de Doha para recoger bolsas de plástico y todo tipo de objetos y desperdicios acumulados sobre la arena para intentar preservar la limpieza de la arena y las aguas de la zona. Y no ha dudado en mostrar imágenes en las que se le ve agachada sobre la arena recogiendo desperdicios, o cargada con dos grandes bolsas en las que iba introduciendo y trasladando lejos del mar los desperdicios no biodegradables para su posterior reciclaje. Fernando Vedasco también ha difundido imágenes de la tarea solidaria de ambos con un mensaje de agradecimiento a quienes lo han hecho posible: "Hoy hicimos un gran trabajo limpiando 3.000 kg de plástico en la playa de Freiha’s al noroeste de Qatar" al que ha añadido su satisfacción por el trabajo realizado: "Nos encantó poder contribuir y ayudar!"

Ana, vestida con ropa cómoda, pantalones vaqueros y zapatillas deportivas, además de unos guantes protectores para evitar dañarse las manos, se ha implicado absolutamente con esta iniciativa.

Esta inusual imagen de Ana nos ha permitido volver a verla con su nuevo look, que ha estrenado hace apenas dos semanas: su nueva melena midi. Ella misma anunció que había decidido despedirse de su tradicional melena larga, que había mantenido inalterable a lo largo de los últimos años y que se había convertido en una de sus señas de identidad. Su nuevo corte de pelo, muy favorecedor, la une al corte a otras celebrities como Paula Echevarría, Lara Álvarez o Bella Hadid, que también se han apuntado al corte de moda de este otoño.

