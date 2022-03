Fernando Verdasco celebra los ochos meses de su bebé con una foto en el paraíso

Parece que fue ayer cuando Ana Boyer y Fernando Verdasco daban la bienvenida a su primer hijo. Ayer Miguel Verdasco cumplió ocho meses y sus padres no pueden estar más contentos e ilusionados de verle crecer. El matrimonio recorre el mundo con su bebé y el tenista ha compartido ahora una bella instantánea con su hijo junto a las aguas cristalinas de las islas Maldivas. Una foto que ha retuiteado la hija de Isabel Preysler para celebrar el cumplemes mientras disfruta con ellos de unos días de placer y relax en el paraíso.

"Qué rápido pasan los días en sitios así..." o "enseñando a Miguel las vistas desde nuestra habitación", son algunos de los mensajes que el tenista madrileño comparte junto a espectaculares fotos en el InterContinental Maldives Maamunagau Resort situado en el Océano Índico. Ana Boyer también ha compartido con sus fans varias fotos de este lugar mágico que están disfrutando junto a Mickey, como llama cariñosamente su padre al bebé.

Ana y Fernando se casaron el 7 de diciembre de 2017, en la isla caribeña de Moustique, y un mes antes de celebrar su primer aniversario de boda, nos anunciaron que estaban esperando su primer hijo. El 26 de marzo nació el primer hijo de la pareja, que celebrará este años sus primeras Navidades. La familia culmina un año lleno de cambios y de momentos felices viendo crecer a Miguel y acompañando a Fernando en sus torneos. El tenista cuenta con el apoyo de los suyos en cada una de sus victorias, pero también en sus fracasos.

Este año Verdasco no ha terminado la temporada como a él le hubiera gustado. "Ahora solo quiero descansar y recuperarme para luego entrenar y prepararme lo mejor posible para la próxima temporada", añadió. A todo ello se sumo su pesar por no haber sido seleccionado para jugar en la Copa Davis, que finalmente se llevó España. El madrileño quiso utilizar sus redes sociales para abrir su corazón y publicar un mensaje en el que mostraba su desacuerdo con la decisión de Sergi Bruguera. "Muy triste y decepcionado de no estar en el equipo de Copa Davis y de que el capitán Sergi Bruguera no cuente conmigo. Me hacía mucha ilusión jugar posiblemente mi última Davis en mi ciudad, Madrid", escribió el tenista, que añadió: "¡Gracias a todos los que si creéis en mi! Y siempre quedarán conmigo estas Davis ganadas de 2008, 2009 y 2012. Vamos España. Ahora solo queda terminar los dos últimos torneos del año, descansar, cargar pilas, entrenar más duro que nunca y volver mejor que nunca el año que viene".

Ante la decepción del tenista, Ana Boyer quiso mostrarle su apoyo y todo su cariño. La hija de Isabel Preysler comentó el mensaje del tenista con emoticonos de corazones y brazos sacando músculo para demostrar que juntos podrán con todo. Y ante el comentario de una seguidora que escribió “qué pena más grande no verle jugar”, Ana contestó: “Absolutamente”.

Ana Boyer y Fernando Verdasco presentan a su hijo Miguel en ¡HOLA!

