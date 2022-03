Adara Molinero vs. Antonio David Flores: ¿Un duelo definitivo antes de la final de 'GH VIP'?

GH VIP 7 se enfrenta a una de las galas más emocionantes desde que la aventura diera el pistoletazo de salida. Tras la salvación de Mila Ximénez en el último GH VIP: Límite 48 horas, que únicamente recibió el 1,2% de los votos, dos de los concursantes más fuertes de la casa se verán las caras en la sala de expulsión, Adara Molinero y Antonio David Flores. Antes de conocer el veredicto de la audiencia, la concursante de GH 17 y el exmarido de Rocío Carrasco recibirán visitas del exterior que prometen enriquecer aún más este duelo decisivo, que se producirá a pocas semanas de conocer definitivamente el nombre del ganador.

Desde que GH VIP arrancara su séptima edición, Adara Molinero parte como una de las favoritas para alzarse con el maletín. La ex de Hugo Sierra cuenta con el apoyo de buena parte de los telespectadores, llegando a ser salvada hasta en siete ocasiones. En las primeras semanas, el reality de la exazafata estuvo marcado por su amistad con Hugo Castejón, quien protagonizó numerosos enfrentamientos con sus compañeros, especialmente con Mila Ximénez. Sin embargo, ha sido su íntimo acercamiento a Gianmarco lo que realmente ha revolucionado la estancia de Adara en la casa. En caso de que sea esta noche la más expulsada, la de Alcobendas tendrá que hacer frente a las 'ampollas' que ha levantado su amistad con el influencer italiano en el plató de Telecinco.

Tampoco promete ser una noche tranquila para Antonio David Flores, el fichaje estrella de GH VIP 7. El ex de la hija de Rocío Jurado tiene enfrente a un rival complicado en la que será su segunda visita a la sala de expulsión. La semana pasada consiguió la salvación frente al ex de Marta Sánchez, quien, a pesar de ser enemigo número uno de los concursantes del reality, contaba con el favor de una parte importante de los votantes. El principal apoyo del ex Guardia Civil es Mila Ximénez, quien le ha defendido desde el minuto uno de programa. Sin embargo, en las últimas horas, la colaboradora de Sálvame se ha mostrado crítica con el alegato que Olga Moreno, la mujer de Antonio David, quien sugirió que algunas de sus compañeras han intentado "ensuciar". Mila considera que los familiares no deberían malmeter contra los concursantes y, de ser esta noche el expulsado, Antonio David podrá descubrir la verdadera opinión de su amiga.

