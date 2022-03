Andrea Prat comparte plató por primera vez con su hermano Joaquín: 'Me lo he pasado como una enana' Han coincidido en el espacio 'Cuatro al día', que Joaquín presenta y en el que ella ejerce de reportera

Los dos llevan mucho tiempo trabajando en televisión, pero hasta ahora no habían coincidido en plató. Hasta ahora. La llegada de Joaquín Prat al espacio Cuatro al día ha propiciado una de las imágenes que más ha emocionado a los interesados. El presentador se ha sentado en la mesa con su hermana Andrea, una de las reporteras del espacio, para hablar de la visita del actor turco Can Yamán a España. “Hoy hemos compartido plató por primera vez. Y sí, me lo he pasado como una enana. Gracias por hacerlo tan fácil” escribió Andrea junto a varias capturas del espacio, en las que aparece sentada al lado de su hermano. Unas capturas a las que ha respondido su otra hermana, Alejandra, con unas cariñosas palabras: “¡Qué envidia! Habéis estado muy grandes”. Todo queda en familia.

Ya en el arranque de su andadura en este formato, Joaquín recordó de manera muy emotiva a su padre, que fue una figura reconocida y que hizo historia en la televisión. “Mi padre siempre decía que, para que el público te quiera, primero tienes que quererte tú, y eso implica que, aunque tengas un mal día, no puedes decir ‘no’ a una persona que viene a pedirte una foto. Mi padre era mejor que yo. Treinta años después, estoy en el plató donde mi padre trabajó”. Recordó además un consejo que le habría dado su progenitor, si hubiera podido verle ese primer día. “Me hubiera dicho que disfrutara, que no me tomara en serio lo que dicen de nosotros”.

Por el momento, Joaquín Prat compaginará su trabajo en Cuatro al día con su participación en El programa de Ana Rosa, donde colabora desde hace diez años. Andrea siguió los pasos de su padre también en el mundo de la comunicación y ha trabajado en Radio Marca, Marca TV y también en Más Madrid, magacine matinal de Telemadrid. Actualmente forma parte del equipo de Cuatro al día. Está casada con Jacobo Millán, con quien tiene dos hijos, Mauro y Hugo.

