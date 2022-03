Joaquín Prat estrena programa con un emotivo recuerdo a su padre

Joaquín Prat ha comenzado ya su nuevo proyecto en antena en el programa Cuatro al día, un espacio que compaginará por el momento con El programa de Ana Rosa. Ha sido el suyo un estreno lleno de emociones pues en este primer día uno de los recuerdos de Joaquín fue para su padre, también un veterano de la pequeña pantalla que formó parte de la historia de la televisión. “Es un gusto estar con vosotros” comenzó, señalando además que era un día muy importante (el día contra la violencia de género). “Mi padre siempre decía que, para que el público te quiera, primero tienes que quererte tú, y eso implica que, aunque tengas un mal día, no puedes decir ‘no’ a una persona que viene a pedirte una foto” comenzó.

“Mi padre era mejor que yo. Treinta años después, estoy en el plató donde mi padre trabajó” confesó. Entonces pensó en lo que el recordado Joaquín Prat, que falleció en 1995, le habría aconsejado. “Me hubiera dicho que disfrutara, que no tomara tan en serio lo que dicen de nosotros”. Un nuevo comienzo con el que ocupa el hueco que ha dejado Carme Chaparro, que está actualmente volcada en las grabaciones de la segunda temporada de Mujeres al poder, en el que se recogen las historias de mujeres comprometidas y con trayectorias ejemplares.

"Vamos a intentar ser honestos con el espectador, que es lo que hemos hecho durante tantos años, que la gente que forme parte de Cuatro al día brille y que pueda aprovechar yo alguno de esos destellos que es lo que me has enseñado durante todos estos años. Yo solo tengo palabras de agradecimiento", dijo Prat a Ana Rosa Quintana, cuando se supo que cambiaría de formato. "Yo estoy nostálgica. Aquí están todos felices menos yo. Yo le voy a echar mucho de menos", comentó la presentadora. Por el momento sin embargo no ha sido un adiós definitivo, pues seguirán compartiendo mesa por las mañanas.

