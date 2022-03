Hiba Abouk, una embarazada muy sexy con taconazos y un maquillaje espectacular

Ya se encuentra en el segundo trimestre y no hay duda de que Hiba Abouk está disfrutando mucho de su embarazo. La actriz está feliz y asegura que lo está llevando muy bien, por lo que no está teniendo ningún problema a la hora de seguir con su día a día con total normalidad. De hecho, esta semana la hemos visto así de espectacular acudiendo al homenaje que Antonio Banderas ha recibido como hombre del año por un medio de comunicación de nuestro país. "Estoy muy contenta, muy feliz y estamos sanos, no he tenido ningún achaque complicado", confesó la protagonista de la serie El Príncipe.

Radiante y muy sexy, se convirtió en el centro de todas las miradas a su llegada a la fiesta luciendo un sugerente vestido negro de escote asimétrico con aberturas a los lados que dejaban al descubierto sus piernas. "No es muy recomendable, pero bueno, como es una cena ahora me siento", dijo sobre los taconazos con los que desfiló por la alfombra roja. Además, la actriz completó su look con un maquillaje muy original que se ha convertido en una de las tendencias que más se llevan este otoño, decorando sus ojos con pequeños brillantes de colores.

Hiba, a la que vimos dedicando mimos a su 'tripita' acariciándola de una manera muy tierna, posó espectacular y presumiendo de tipazo. Eso sí, reconoció que se está cuidando mucho durante el embarazo. "No lo puedo negar. Estoy comiendo muy bien y muy sano, también porque llevo otra vida dentro de mí, otro corazoncito, y hay que cuidarlo mucho", explicó. La novia del futbolista Achraf Hakimi está deseando verle la carita a su bebé y poder tenerle entre sus brazos y aseguró que ya han elegido el nombre que le van a poner a su bebé. "Si, ya está decididísimo. Todavía no lo digo, porque no lo saben ni mis padres", dijo.

Respecto a si es niño o niña, Abouk prefirió dejarlo en el aire, aunque, al comentarle que parecía que iba a ser un varón, la actriz respondió: "Es increíble la gente que lo adivina. Dicen que la tripita más puntiaguda es un niño, que la tripita más a lo ancho es una niña... Qué curioso, ¿no?". También aseguró que ya no va a viajar más y que se va a quedar definitivamente en Madrid: "Ya no me muevo. El año que viene, si todo va bien, le veréis la carita", dijo con una gran sonrisa. El que sí que va a tener que estar de un lado para otro es su pareja, que juega como defensa en el Borussia Dortmund de la liga alemana. "El padre va a tener que ir y venir, no le queda otra, cuando su agenda se lo permita".

