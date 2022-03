¡Tremendo susto! El experimento de 'El Hormiguero' que pudo acabar en tragedia

El experimento de anoche en El Hormiguero pudo acabar en tragedia. Pablo Motos quiso sorprender a sus invitados, Ricardo y Chino Darín, con una de las pruebas más extremas que hasta ahora se han visto en el programa, en el apartado de la ciencia de Marrón. Sin embargo, las cosas no salieron como estaban planeadas, provocando un tremendo susto en el plató de Antena 3.

La prueba consistía en usar metano líquido con el fin de crear una capa de fuego sobre una cuba de agua y demostrar que se puede respirar bajo el agua en llamas. En su interior, se introdujo un buzo especialista, Keller, que respiraba a través de un tubo que salía al exterior. Sin embargo, en cuanto las llamas prendieron sobre la superficie del agua, el especialista se vio obligado a salir a la superficie a pesar de las llamas, algo que desató el pánico entre el público. Pablo Motos, al ver que las cosas no iban bien y aunque él no llevaba ninguna protección, no dudó en acercarse a la cuba para ayudar al colaborador y tratar de apartar las llamas con su propia mano para que no se quemase el rostro.

Pablo Motos se la juega en directo para salvar a uno de sus colaboradores... #DarínEH pic.twitter.com/Nn2OrQVeZJ — @dravensito (@hportales) 25 de noviembre de 2019

Se vivieron momentos de pánico y tras varios segundos de incertidumbre el equipo del programa usó los extintores para apagar las llamas definitivamente. "¿Todo bien?", preguntó Pablo Motos, muy preocupado por el estado del especialista, que aseguró encontrarse bien a pesar de la situación. El problema fue que el tubo que usaba para respirar se había doblado y le había impedido coger aire a través de él.

El hecho de que el presentador tratara de apartar las llamas con sus propias manos le llevó a quemarse ligeramente. "Podré sobrevivir", dijo Motos, algo nervioso pero tratandode quitar hierro al asunto. "Hoy de momento no vamos a hacer este experimento", añadió, entre las risas nerviosas de todos los presentes, momento en el que Chino Darín aplaudió el gesto de que el presentador se hubiera acercado a ayudar sin pensarlo.

Para tranquilizar a la audiencia, Pablo Motos, Marron y Keller publicron un vídeo en las redes sociales del programa en el que aseguraban estar bien a pesar del susto. "Estamos después del accidentado programa de hoy con Keller, que está sano y salvo, no ha pasado nada. Un sustito", aseguró el presentador, mientras el especialista recalcaba que estaba "todo perfecto".

