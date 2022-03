Anne Igartiburu y Pablo Heras-Casado, 'running' y turismo para una escapada de altura

No se separan si pueden evitarlo. Anne Igartiburu y Pablo Heras-Casado se están recorriendo el mundo, desde Nueva York hasta Berlín en cuestión de días y sin dejarse vencer por el cansancio del turista. La pareja ha estado unos días en la ciudad de los rascacielos con motivo de un compromiso laboral del músico, pero no sin disfrutar juntos de las maravillas que la jungla urbana tiene que ofrecer. Han aprovechado para hacer running por Central Park, un sueño muy cinemático para cualquiera que practique este deporte, con la espectacularidad de los edificios gigantes en el horizonte. "Si me gusta correr, contigo me encanta", dice la presentadora de Corazón en una publicación que ha compartido con sus seguidores.

"Juntos mejor" y "correr es de valientes", añade con una serie de hashtags en el simpático vídeo que puedes ver a continuación, donde se aprecia que pese al sol ya hace bastante frío en Nueva York a estas alturas del año y las mínimas se encuentran cerca de los 5ºC. Esto no parece haberles asustado a la hora de salir a la calle a practicar su deporte favorito, fue la mejor manera de poner fin a su viaje a la Gran Manzana antes de encaminarse a la capital alemana. No sin antes disfrutar de un poco de turismo por las calles.

En Berlín es donde se encuentran ahora, también para continuar el proyecto de Pablo, que está grabando en los famosos estudios Teldex con la Orquesta Barroca de Friburgo. Fundado en 2002, este es uno de los estudios privados más grandes y prestigiosos del mundo, y es donde graban estrellas de todo tipo, no solo del mundo clásico sino también de la música pop y del cine europeo.

"Como decía Leonard Cohen, 'First, we take Manhattan, then we take Berlin (primero ganamos Manhattan, luego Berlín)'", escribe el músico en su perfil público, asegurando que por delante tiene días muy emocionantes. En los últimos años, Pablo ya dirigió a la misma orquesta para grabar su disco Mendelssohn: Piano Concerto No. 2 & Symphony No. 1, que publicó a comienzos de este mismo año para añadir uno más a su colección sobre este mismo autor alemán, por lo que camina sobre seguro.

El romance de Anne y Pablo se conoció en agosto de 2014, cuando se hicieron públicas las primeras imágenes de ambos juntos, aunque, tal y como confesaron recientemente, se enamoraron meses antes en una entrevista radiofónica. Un año más tarde, la pareja se casaba y el 5 de junio de 2016 se convertían en padres de su hijo Nicolás. "Estoy tan a gusto con él, Pablo es alguien que da sentido a mi vida", revelaba sobre su marido. Juntos han formado una preciosa familia numerosa, ya que la presentadora es madre de dos niñas, Noa y Carmen.

