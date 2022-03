Estelle y Oscar de Suecia, los elfos navideños más simpáticos preparando regalos

Loading the player...

Los príncipes Victoria y Daniel se han unido, junto con sus hijos Estelle y Oscar - de ocho y cuatro años, respectivamente-, a una bonita iniciativa. Como parte del proyecto Misión Ciudad de Estocolmo, han ejercido como duendes de Papá Noel donando unos cuantos regalos a niños y jóvenes de familias desfavorecidas. Además, han estado envolviéndolos y preparándolos, algo que ha hecho sentir a Estelle "muy navideña", como ella misma ha comentado mientras trabajaban en familia. A la pregunta de su madre, Victoria, sobre si le gusta hacer regalos, la Heredera lo ha tenido claro: "Me gusta darlos... ¡y recibirlos!". Dale al play y no te lo pierdas.

-La bella felicitación navideña de Carlos Felipe y Sofia de Suecia con su 'familia creciente'