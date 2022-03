Sofía y Carlos Felipe de Suecia, sonrientes y muy cómplices en el tradicional concierto de Navidad

Para Carlos Felipe y Sofía de Suecia, el concierto benéfico anual Navidad en Vasastan, que se celebra en la iglesia Gustaf Vasa de Estocolmo, es toda una tradición. La primera vez que asistieron fue en 2015, antes de casarse y la por entonces futura princesa quedó maravillada con el espectáculo. Cuatro años después, la pareja continúa fiel a esta cita, donde han llegado muy sonrientes, saludando a los allí presentes y dispuestos a disfrutar de villancicos clásicos y modernos interpretados por varios artistas suecos.

"Como es tradición, asistimos a Navidad en Vasastan para llenarnos de espíritu navideño. ¡Gracias por una música absolutamente encantadora!", escribían en su cuenta oficial junto a una imagen en la que posan, de manera muy cercana, con algunos de los cantantes. Sofía de Suecia ha deslumbrado a su llegada al templo al apostar por un favorecedor conjunto formado por falda lápiz en color rosa fucsia, confeccionada en un tejido de lana y con un cinturón combinado que entallaba su silueta. Por su parte, Carlos Felipe derrochaba elegancia con un traje azul marino y corbata granate.

Los príncipes se han mostrado, como es habitual en ellos, muy cariñosos y cómplices en este concierto con el que cada año dan por inaugurada la Navidad. Además, Sofía de Suecia es una apasionada de la música, por lo que no es de extrañar que no se pierda este evento benéfico. No solamente acude a los recitales que figuran en su agenda institucional, sino que también emplea su tiempo libre para disfrutar de su gran afición. Este verano, la veíamos con unos amigos en un festival de música de Estocolmo inspirado en la década de los 90.

Diciembre es un mes cargado de compromisos para la familia real sueca, ya que a los eventos propios de las fiestas, hay que sumar los actos relacionados con los Premios Nobel, como la ceremonia de entrega de los galardones que ha tenido lugar el pasado 11 de diciembre en el ayuntamiento de Estocolmo. Para lo ocasión, la pareja lució sus mejores galas. La duquesa de Värmland llamó la atención por la similitud entre su vestido rosa palo con apliques florales y el que llevaba su cuñada Magdalena de Suecia.

