Los reyes de Suecia se ponen el tradicional bindi en una visita a India con acento ecológico

Los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia han finalizado el viaje de Estado que les ha llevado a visitar India entre el uno y el seis de diciembre. Fechas en las que, invitados por el presidente del citado país asático, Ram Nath Kovind, han visitado diferentes puntos como Nueva Delhi, Mumbai, Uttarakhand o Rishikesh. Y es precisamente en este último punto, ubicado a los pies del Himalaya y junto al río Ganges, donde el matrimonio protagonizaba uno de los momentos más importantes al hablar con unos jóvenes que están muy concienciados con el cambio climático y la importancia que tiene cuidar el medio ambiente. Un grupo del que forma parte Ridhima Pandey, quien con once años se ha convertido en una gran activista que incluso ha denunciado al gobierno indio por no poner en marcha acciones medioambientales.

VER GALERÍA

Loading the player...

La joven, que ha sido comparada con Greta Thunberg ha hablado con New Delhi Television Limited de cómo fue su encuentro con los Reyes de Suecia y ha dado detalles de la conversación que mantuvo con ellos. "Les conté cosas sobre campañas como la Misión Swachh Bharat -cuyo objetivo es limpiar calles, carreteras e infraestructuras - la de detener la utilización de plástico de un solo uso y de cómo, debido a la falta de conciencia, estas campañas no habían producido los resultados deseados", ha dicho Pandey acerca de Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, quienes se ponían el bindi para esta visita en la que fueron testigos también de la tradicional Ganga puja.

Este viaje de Estado ha girado en torno a la ecología y el medio ambiente en cada una de sus paradas. De hecho, en su última visita antes de regresar a Suecia, los Reyes asistían a la apertura de una nueva planta de tratamiento de residuos que tiene como objetivo reducir la contaminación en el río Ganges. Días antes, durante su estancia en Mumbai, visitaron la playa de Versova, donde se interesaron en conocer los detalles "Versova Beach Clean Up", el proyecto de limpieza de playas más grande del mundo.Poco antes, en la embajada de Suecia en Nueva Delhi, el rey Carlos Gustavo acudía a una reunión en la que recibía información acerca de las medidas tomadas para reducir la contaminación.

Este es el primer viaje oficial que hacen los reyes de Suecia tras la importante decisión tomada por el monarca a comienzos de octubre. Fue entonces cuando envió un comunicado en el que aseguraba que, a partir de ese momento, algunos de sus nietos, concretamente los hijos de los príncipes Carlos Felipe y Magdalena ya no pertenecían a la Casa Real y, por tanto, no serían altezas reales. Tal y como revelaba la corona sueca, el propósito de estos cambios era “aclarar qué personas están dentro de la Casa Real y quiénes realizarán tareas oficiales representado al jefe del Estado”, decía la nota. De esta manera, los príncipes Leonore, Nicolas, Adrienne, Alexander y Gabriel, ya no pertenecen a la Casa Real y no se espera que en el futuro realicen tareas que correspondan al jefe del Estado. Sin embargo, sí que seguirán siendo miembros de la familia y seguirán usando los títulos nobiliarios que su abuelo les otorgó.