La razón por la que Carlos Felipe y Sofia de Suecia no acudirán a la reunión previa a los Premios Nobel

Un año más, Suecia se prepara para una de sus citas más importantes: la ceremonia de entrega de los Premios Nobel. Se trata de una tradición de fuerte arraigo que se celebra cada 10 de diciembre y con la que suelen cumplir los miembros de la Familia Real sueca. Durante las semanas previas se suceden los actos relacionados con este gran acontecimiento. Además, días antes de la gran fiesta de los Nobel, una delegación de la Fundación suele mantener un importante encuentro y reunión informativa con los reyes y los príncipes a fin de organizar todo lo relativo al protocolo y presentar los logros de los distinguidos de este año.

Así vivió la Familia Real sueca la ceremonia de los Premios Nobel 2018

En esta ocasión, esa mesa preparatoria de la ceremonia y la gala de los Nobel contará con dos bajas: las de Carlos Felipe y Sofia de Suecia. Tal y como informan varios medios del país, el matrimonio no asistirá a esa reunión previa a los Premios, a diferencia de los reyes Carlos Gustavo y Silvia, y los príncipes Victoria y Daniel. ¿Por qué? La responsable de comunicación de la Casa Real, Margareta Thorgren ha explicado que la razón por la que la pareja se ausentará de dicha sesión informativa no es otra que laboral.

Y es que la princesa Sofía tiene una agenda repleta. Entre otras cosas, ha de acudir a una reunión de la junta de su Fundación Global Child. Estos compromisos le impedirán, por tanto, estar presente en los actos preparativos de cara a la entrega de galardones, aunque sí se dejará ver en la ceremonia y en la posterior cena de gala, tal y como ha hecho en años anteriores, siempre acompañada por su marido, el príncipe Carlos Felipe.

La presente edición de los Nobel se antoja distinta para la Familia Real, dado que, al contrario de lo que sucedió en 2018, la princesa Magdalena volará desde Florida para cumplir con la cita anual. Lo hará después de algunos años de intermitente ausencia y, eso sí, sin su marido Chris O'Neill, que se quedará en casa con sus tres hijos, Leonore, Nicolás y Adrienne. La hermana de Victoria llegará a Estocolmo a principios de diciembre para acudir no solo a los Nobel, sino también a la entrega del Premio de la infancia.

Por el momento, no hay visos de que la princesa planee regresar a Suecia en un futuro próximo, dado que el trabajo de su marido les mantiene en Miami, donde han encontrado además la libertad y la privacidad que no tenían en Suecia. Sobre todo desde que el rey Carlos Gustavo tomó la decisión de anunciar qué miembros de la familia formaban parte de la Casa Real y cuáles no. Por ahora, el monarca no requiere de la presencia de su hija pequeña para cumplir con las obligaciones institucionales de la Corona, por lo que todo apunta a que Madaglena de Suecia y los suyos permanecerán de momento al otro lado del charco.

Haz click para ver el documental de Carlos Felipe de Suecia, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!