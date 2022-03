Magdalena de Suecia da explicaciones acerca de su carga de trabajo

Magdalena de Suecia ha vuelto a casa cuando más se acusaba su ausencia. No hace ni dos meses desde su partida a Miami, tras las vacaciones de verano en Öland y Estocolmo, pero los suecos se resisten (y mucho) a perder a su princesa de vista por aquellos lares y le venían reclamando estos días más presencia en la agenda oficial, incluso sugerían también su traslado definitivo a la Corte. La princesa Magdalena concilia su vida familiar en la soleada Florida con su vida oficial entre Estados Unidos, en las veladas solidarias de la fundación Childhood y otras causas sociales, y Suecia, en las citas claves del reino como el Día Nacional y de la Familia Real sueca como bodas, bautizos y cumpleaños. Pero para muchos no es suficiente.

La princesa Magdalena dio explicaciones acerca de su carga de trabajo a la revista sueca Svensk Damtidning durante su encuentro en la presentación de un documental sobre una compañía de teatro formada por actores con distintas discapacidades en su último acto en Nueva York antes de regresar a Suecia. La Princesa se defendió de las críticas que le reprochaban menos cantidad de compromisos que el resto, así como también de las comparaciones con la Heredera, que atajó inmediatamente: “Ella tiene un papel diferente”.

Las agendas oficiales de una heredera al trono y de una princesa son incomparables a su juicio, porque el peso institucional de la que está llamada a ser Reina es infinitamente mayor, pero no duda en brindarle todo su apoyo a su hermana como Princesa de Suecia: “Cuando la princesa Victoria me requiera, viajaré. Si me necesita, allí estaré”. La princesa Magdalena también declaró que confía en volver algún día a Suecia y que su estancia en Miami será más o menos larga, pero no permanente: “Estamos bien en este momento. A los niños les gusta la escuela y a Chris le facilita el trabajo, porque sus socios comerciales también están en Miami, pero volveremos a Suecia, no nos quedaremos para siempre”.

Así que no ha podido ser más oportuno su regreso a casa. Magdalena de Suecia, radiante con el que puede convertirse en el must de este otoño –blusa, falda larga y botas altas-, ha visitado hoy la feria literaria de Gotemburgo para presentar Stella y el secreto, el libro infantil que escribió a beneficio de Childhood, la fundación creada por la reina Silvia hace veinte años y la causa por la que la princesa Magdalena se desvive. Dio el salto a la televisión precisamente para dar a conocer el trabajo de su fundación del alma en un documental que se emitirá próximamente. Sigue estando lejos, pero la distancia en su caso no es el olvido.