Magdalena de Suecia está de vuelta en Estados Unidos: sus vacaciones en casa se han terminado

Todavía quedan días de verano por delante. Pero mientras unos empiezan ahora lo bueno, a otros ya se les están terminando las vacaciones. Magdalena de Suecia, que disfrutaba ya a principios de junio del merecido descanso en casa, ha sido de los primeros miembros de la realeza en hacer el equipaje de vuelta, y ya se encuentra en Estados Unidos, su país de residencia desde el pasado verano, cuando la familia cambió Londres por la soleada ciudad de Miami siguiendo los pasos profesionales de Chris O'Neill.

La princesa Magdalena y su familia han pasado gran parte de la temporada estival en Suecia. El pasado 2 de junio, la Princesa aterrizaba en el país escandinavo con la pequeña princesa Adrienne con motivo de la presentación del libro Stella y el secreto en Junibacken. Mientras tanto Chris O'Neill, la princesa Leonore y el príncipe Nicolas permanecían en los Estados Unidos en principio durante otra semana más antes de reunirse todos nuevamente en Estocolmo.

No fue el Día Nacional de Suecia (6 de junio) como estaba previsto. La idea inicial era que Chris O’Neill y los niños se unieran a la fiesta, pero en el último momento los planes se torcieron. En aquellos días los príncipes Leonore y Nicolas padecían otitis, que cursaba con fiebre alta, y no era aconsejable que volaran en su estado. Por supuesto la princesa Magdalena no faltó a la cita para regocijo de muchos.

Chris O'Neill ya se encontraba en Suecia para el banquete de gala que ofrecieron los reyes Carlos Gustavo y Silvia en honor al Presidente de Corea del Sur en el Palacio Real de Estocolmo. La pareja dio una gran alegría a sus seguidores, que empezaba a inquietarse por la ausencia del marido de la Princesa. Magdalena de Suecia aprovechó su estancia para impulsar sus causas más queridas y visitó en esos días la organización My Big Day, de la que ha sido patrona desde 2001.

Su intención era que los niños pasaran tiempo suficiente en Suecia durante el verano mientras Chris alternaba sus compromisos de trabajo con alguna que otra escapada al país escandinavo. Allí estaba puntual el señalado 14 de julio para celebrar en familia el 41º cumpleaños de Victoria de Suecia, una de las alegrías ineludibles de la temporada estival. Los extremos se tocan y este año, pocos días después, la reina Silvia y la princesa Magdalena fueron a Dalarö para asistir al triste funeral de su gran amiga Anki Wallenberg.

Han sido unas vacaciones intensas. La princesa Magdalena ha hecho sitio durante su larga estancia a los amigos de siempre, a los planes familiares y a su invitada especial, su suegra Eva O’Neill. Se han ido ya, pero Magdalena de Suecia regresará pronto: todo apunta a que a la vuelta de septiembre, con motivo de la Feria del Libro de Gotemburgo.