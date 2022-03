El último proyecto de la hija mayor de Marta Luisa de Noruega (con el que homenajea a su padre, Ari Behn)

Hace pocas semanas, Maud Angelica, la hija mayor que Marta Luisa de Noruega tuvo con el recordado Ari Behn, fue elegida 'la mujer más valiente de Noruega en el año 2020' por una revista noruega. La joven, de 17 años, fue premiada por su emotivo discurso durante el funeral de su padre, fallecido la pasada Navidad, en el que habló de las enfermedades mentales y de la importancia de la prevención del suicidio.

No solo la publicación Tara reconoció la capacidad de Maud Angelica para "expresar su dolor con palabras" y "transmitir esperanza". Meses antes, el Foro Nacional de Psiquiatría decidió distinguirla con un reconocimiento por haber hablado sin tapujos y con coraje de la salud mental y de los trastornos relacionados con ella. Por eso no es de extrañar que ahora, cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de Ari Behn, la nieta del rey Harald de Noruega haya querido rendirle tributo nuevamente.

Así, ha sido la propia princesa Marta Luisa la que ha presumido del último proyecto emprendido por su primogénita: su participación en una campaña que trata de ayudar y concienciar sobre el suicidio a fin de prevenirlo. "Hay algo importante que quiero decirle a cualquier persona que esté pensando en quitarse la vida. Puede obtener ayuda. Las cosas pueden mejorar. Hay muchos que pueden ayudarlo. Todos en este mundo merecen amor y alegría. Tu también. Nunca pienses que es mejor si te vas. Puedo prometerte que eso no es bueno. Que no te dé vergüenza pedir ayuda. Sé amable y hazlo. Y no está mal preguntarle a alguien si necesita ayuda. Siempre hay una salida. Hablar sobre ello puede salvar vidas", explica Maud Angelica durante su intervención.

Un mensaje, sin duda, que ha despertado una vez más el orgullo de su madre. La hermana del heredero Haakon de Noruega ha presumido de la importante labor que ha venido realizando la joven como parte de la organización Helse Vest, al tiempo que ha animado a todos sus seguidores a pedir ayuda y consejo en el caso de que lo necesiten.

Maud Angelica nunca ha tenido problema para exteriorizar lo que supuso la trágica muerte de su padre, el 25 de diciembre de 2019. En una entrevista que concedió hace tan solo unos meses, compartió cómo lo había vivido y de qué forma lo había sobrellevado y había recompuesto su vida. Como es natural, la tristeza le inundó y se sintió abrumada y en estado de shock, pero después "pude obtener algo de valor y algo agradable de todo lo horrible. Y sentí que podía usar ese discurso, usar mi pena, para decir algo a los demás", según comentó. No dudó en reconocer que contó con ayuda psicológica y que llegó a participar en una terapia de grupo para superar la pérdida.

