Nueve meses después de su trágica muerte, Ari Behn recibe sepultura donde siempre deseó

Ari Behn por fin ha cumplido sus últimas voluntades: que sus restos mortales descansen para siempre en el cementerio de Nuestro Salvador de Oslo. El escritor, artista y exmarido de la princesa Marta Luisa de Noruega se quitó la vida el 25 de diciembre de 2019 y nueve meses después de su trágica desaparición, sus cenizas han recibido sepultura. La familia y allegados quisieron que el día elegido para el entierro fuera una fecha de lo más significativa: este miércoles, el día en que hubiera cumplido 48 años. En una ceremonia privada y muy íntima su lápida negra, con su firma grabada, ya aparece en uno de los camposantos más famosos del país en el que también fueron inhumados personalidades tan importantes como el pintor Eduard Munch o el dramaturgo Henrik Ibsen y donde siempre deseó permanecer para siempre.

VER GALERÍA

Aunque fue incinerado pocos días después de su funeral, que tuvo lugar a primeros de año, sus cenizas no han podido ser depositadas en el cementerio hasta ahora debido a las restricciones sanitarias derivadas del coronavirus, lo que motivó a sus familiares a posponer la ceremonia de sepultura hasta que en la emotiva despedida pudieran estar presentes más amigos y allegados, tal y como contaron los propios padres del escritor a la revista Se og Hor. El acto ha supuesto el punto y final a largo luto al que han tenido que enfrentarse sus tres hijas adolescentes que Ari tuvo con la Princesa, que han afrontado la dura pérdida de su padre con una gran entereza y madurez.

VER GALERÍA

- La madre de Ari Behn se sincera sobre la pérdida de su hijo: 'Tenía mucho dolor'

- ¿Qué pasará ahora con la herencia de Ari Behn?

En esta ocasión ha sido Leah Isadora, la hermana mediana, la que ha mostrado sus sentimientos con un mensaje que ha hecho público de “la tragedia más dura que mi familia y yo hemos tenido que pasar. Realmente no sé qué decir. Lo extraño mucho y desearía que las cosas fueran diferentes”, comienza diciendo para continuar admitiendo que “nunca he sido sincera sobre esto porque estaba asustada y compartir mis sentimientos me parecía aterrador. Pasar por algo como esto me hizo sentir muchas emociones y pensamientos que jamás podré explicar. Me sentí tan rota por dentro y caminé sintiendo que todo era un sueño y que no era real o no había sucedido. Pero lo fue y nunca olvidaré a mi padre. Era una persona increíble con tantas buenas intenciones y siempre quiso que todos estuvieran bien. Lo quería mucho. Pasar por todo esto me ha cambiado, me ha dado una perspectiva completamente diferente de la vida y si amas a alguien se lo tienes que decir porque nunca sabes cuándo lo perderás. A veces, cuando estoy feliz y me sorprendo divirtiéndome me detengo y pienso ¿Me lo merezco? ¿Puedo sentirme así? Y por supuesto que puedo. Todos merecemos ser felices, pero nunca se sabe por lo que está pasando alguien y todos pelan sus propias batallas. Recuerda ser siempre amable”.

VER GALERÍA

Las sinceras palabras de su hija han provocado que su madre, la princesa Marta Luisa, reaccionara y dijera: “Tu padre está tan orgulloso de lo fuerte que eres y de los sinceras que son tus palabras. Él te quiere mucho yo estoy muy orgullosa de ti por compartir esto, cariño. Te quiero con todo mi corazón”. Leah acompañó su emocionante texto con dos imágenes. En la primera aparece ella de niña posando junto a su padre en un aeropuerto y en la segunda se ve la lápida con varios ramos de rosas rosas, su color favorito, y un centro floral. Esta es la segunda vez que Leah Isadora se pronuncia sobre la muerte de su padre. Antes, su hermana mayor, Maud Angelica ya hizo un sentido discurso durante el funeral en el que habló sin tapujos de la depresión y el suicidio, por el que fue galardonada por el Foro Nacional de Psiquiatría.