La madre de Ari Behn se sincera sobre la pérdida de su hijo: 'Tenía mucho dolor'

La pérdida de un hijo es el dolor más atroz al que se puede enfrentar una madre. Marianne Behn lo sabe demasiado bien. Han pasado casi siete meses desde que Ari Behn, polifacético artista, exmarido de la princesa Marta Luisa de Noruega y padre de sus tres hijas, Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah, falleciera con solo 47 años. Siete meses desde que la impactante noticia de su muerte sacudiera la apacible Navidad del país escandinavo y el 25 de diciembre de 2019 fuera de todo menos una Feliz Navidad. Siete meses desde que la vida no es vida para la madre de Ari Mikael, su ángel que tras un infierno de depresión voló al cielo.

Ahora Marianne Behn ha encontrado las fuerzas necesarias para desentrañar la pena que anida en ella desde su partida con una sincera entrevista en la publicación noruega Dagbladet Magasinet. Ha abordado por primera vez en un medio de comunicación su aflicción y sus recuerdos de las vísperas a la tragedia, que reconcomen siempre por dentro en semejantes circunstancias, hasta su resignada aceptación de la decision de su hijo: “La muerte misma es difícil, el suicidio es aún más difícil. Trae conmoción y desesperación, pero luego tienes que aceptar y respetar la elección que hizo”, confiesa la madre de Ari Behn a la citada revista.

Marianne cuenta acerca de las últimas horas de Ari, que había acordado con su hijo en un primer momento que celebrarían juntos la Nochebuena en su casa de Larkollen, localidad al sureste del país, cerca de la ribera oriental del fiordo de Oslo y de la frontera con Suecia, pero que al final el plan para la tradicional cena se canceló porque se encontraba demasiado cansado. El marido de Marianne y padre de Ari, Olav Bjørshol, quedó entonces en ir a recogerlo al día siguiente para ir juntos a Larkollen a almorzar en familia el día de Navidad. No pudo ser.

La madre de Ari, que habló por teléfono con él en la víspera de Navidad, reconoce que no sospechó en ningún momento que pudiera producirse aquel terrible desenlace. “Fue un par de veces durante el otoño pasado cuando estábamos un poco más preocupados. Le pregunté directamente si había peligro de que estuviera pensando en ese sentido: ‘No, mamá, no tengo el coraje de hacer eso. Yo tampoco quiero eso”. Él siempre le decía “mamá, no mamá”, confiesa a Dagbladet Magasinet con todo el dolor de su corazón. El de una madre que pierde a su hijo.

