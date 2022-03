Recordamos la complicada historia de amor de Marta Luisa de Noruega y Ari Behn

Loading the player...

Fue en agosto de 2016 cuando Marta Luisa de Noruega y Ari Behn anunciaron su separación. "Es horrible ver que no hay nada más que hacer, que hemos probado todo durante mucho tiempo. Que aún así no podamos encontrar los puntos en común como antes, lo que hace imposible seguir juntos", declaró entonces la princesa. Llevaban 14 años casados, y fruto de su matrimonio habían nacido tres hijas: Maud Angélica, Leah Isidora y Emma Tallulah. Su romance no fue un camino de rosas y, de hecho, dio mucho de qué hablar. Pero nada hacía presagiar el trágico final del escritor, quien se ha quitado la vida a los 47 años. Repasamos, en vídeo, su historia de amor.