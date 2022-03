El espíritu bohemio y transgresor de Ari Behn, el que fue marido de la princesa Marta Luisa

La muerte de Ari Behn, el exmarido de Marta Luisa de Noruega, Ari Behn, ha conmocionado al país. Nacido en Aarhus (Dinamarca), y padre de tres hijas, Maud Angelica, de 16 años, Leah Isadora, de 14, y Emma Tallulah, de 11, el reconocido escritor ha fallecido a la edad de 47 años.

La historia de amor entre Ari Behn y Marta Luisa de Noruega se remonta al año 2000. Él era uno de los autores más famosos de Noruega tras la publicación de un libro de relatos llamado Triste como un demonio, del que vendió 100.000 ejemplares, mientras que ella era una princesa en busca de una vida idílica. Gracias al éxito de su obra, Behn se marchó a viajar por el mundo y a su regreso conoció a la hija del rey Harald a través de su madre, Marianne Rafaela Solberg, profesora de fisioterapia, después de que ella y Marta Luisa de Noruega se hicieran íntimas amigas durante los cursos que la hija del Rey siguió en la Universidad de Oslo.

Después de unos meses de relación y tras covencer a los reyes Harald y Sonia de su "sólido" noviazgo -ya entonces él era polémico-, se casaron en el año 2002 en la catedral Nidaros en la ciudad noruega de Trondheim. En la boda se dieron cita numerosos representantes de la realeza europea como el actual rey Felipe VI, Guillermo de Holanda, acompañado de su esposa Máxima, la reina Margarita de Dinamarca o el príncipe Eduardo de Inglaterra y su esposa, Sophie Rhys-Jones, condesa de Wessex.

Ya entonces la singularidad personalidad del novio llegó a preocupar a los noruegos. Su boda sólo contó, inicialmente, con la aprobación de algunos sectores de la sociedad de su país. Alejados de los actos oficiales, el matrimonio se trasladó a Londres buscando una vida más discreta. Fue allí donde descubrimos a un Ari Behn más bohemio y transgresor. El marido de la princesa Marta Luisa de Noruega llegó incluso a disfrazarse de mendigo y, sentado en suelo, estuvo pidiendo limosna a los transeúntes. "Soy un pobre noruego, escritor (palabra tachada con una cruz en rojo), pintor. Por favor, ayúdame", decía el cartel que le acompañaba. Lo que el marido de la princesa pretendía era llamar la atención para hacer publicidad de un nuevo vino. Y para ello también colocó a su lado una botella del mismo con una bandera de Noruega.

A medida que iba avanzando su matrimonio pasó de ser una de las grandes promesas de la literatura noruega a probar suerte en infinidad de disciplinas. Demostró ser un hombre con numerosas inquietudes artísticas: escritor, diseñador de moda, director de documentales, cantante e incluso pintor.

En más de un ocasión las declaraciones del escritor no hicieron pensar que su matrimonio con la Princesa fuera una relación idílica, por ejemplo en el 2009 concedió una entrevista a la revista noruega Massiv que sembró la alarma en aquel país por sus sorprendentes declaraciones en las que ya reflejaba el difícil momento que estaba viviendo. "No soy un hombre feliz", confesaba abiertamente añadiendo que tarde o temprano su esposa le acabaría echando de casa porque se había convertido en un hombre insoportable con frecuentes depresiones y con la que era muy difícil convivir. "Más tarde o más temprano sé que me echarán de casa a patadas”, dijo el polifacético escritor, director, actor y diseñador. "Mis hijas y mi esposa son lo mejor del mundo, pero reconozco que soy un compañero difícil. No se me dan bien las cosas prácticas y eso irrita a todos, incluido a mí mismo", confesó entonces.

Después de unos años en Inglaterra, en mayo de 2014 Ari y Marta Luisa volvieron a instalarse en Noruega hasta su separación en 2016. El 5 de agosto de 2016 la Casa Real noruega confirmó el divorcio entre Marta Luisa y Ari Behn. El camino para Ari Behn fue aún más difícil. Durante una temporada encontró refugio en España, concretamente en Jerez de la Frontera. Pero no logró superar su separación y publicó Infierno, una novela en la que, a través de 50 de sus obras pictóricas acompañadas de textos cortos, contaba cómo ha sido su vida después de pasar 14 años al lado de la hija de los reyes Harald y Sonia.

