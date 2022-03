El rey Harald y la princesa Mette-Marit de Noruega, dos entusiastas futboleros en la grada

Estamos acostumbrados a ver al rey Harald de Noruega y a la princesa Mette-Marit en actos insitucionales y visitas oficiales, lo que no es tan habitual es verles disfrutar de eventos mucho más cotidianos, como el partido del fútbol al que han acudido este fin de semana en Oslo: la final de la Football Cup en el estadio Ullevaal de Oslo, donde se les vio entusiasmarse, divertirse y también sufrir con las acciones de los fubolistas sobre el terreno de juego. Ambos mostraron con naturalidad sus emociones, asómbrándose con algunas jugadas, aplaudiendo otras y haciéndose confidencias en la grada con aspecto muy sonriente.

La mujer del heredero Haakon de Noruega, de 46 años, disfrutó con su suegro de una intensa tarde de emociones futboleras. Ambos iban muy abrigados: ella se cubría con un gorro de lana blanco y guantes del mismo color, aunque no dudó en quitárselos en cuanto llegó a la grada para poder aplaudir las jugadas de los futbolistas. Por su parte, el rey Harald se cubría la cabeza a su llegada al estadio con una visera negra y guantes de piel también de color negro, aunque, al igual que su nuera, decidió desprenderse de ellos para estar más cómodo en la grada y dar rienda suelta a su pasión futbolera.

Pese a que hace algo más de un año anunció que padece fibrosis pulmonar, Mette-Marit no ha querido que esta enfermedad limite su vida, por lo que no ha dudado en mantener durante todo este tiempo su agenda oficial y acudir a todos los actos que le es posible. Su actividad pública se ha reducido ligeramente a lo largo de este año, aunque no se resiste a mantener su vida habitual siempre que puede hacerlo. De hecho, su agenda dentro y fuera de Palacio ha sido muy intensa en los últimos meses y la princesa se ha atrevido incluso a practicar esgrima. A la vista de las imágenes, en las que Mette-Marit no deja de sonreir y animar a los jugadores en el campo, la tarde de fútbol con su suegro, esta vez como espectadora, se convirtió en un perfecto plan familiar de domingo.

La fibrosis pulmonar es una enfermedad respiratoria crónica en la que el tejido de los pulmones se endurece y dificulta la respiración. Pese a ello, desde que el pasado 24 de octubre se conociese la patología, la esposa del príncipe Haakon sigue con su agenda oficial dentro y fuera de Palacio a un ritmo imparable y hasta se ha atrevido a practicar esgrima.

