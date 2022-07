La sobrina del príncipe Alberto acaba de cumplir 24 años Camille Gottlieb, la hija veinteañera de Estefanía de Mónaco, enamorada de un empresario de la noche No está dentro de la línea de sucesión al trono, sin embargo, su presencia en la vida pública del Principado se ha vuelto imprescindible

Dicen que es la nieta del príncipe Raniero que más se parece a Grace Kelly. Tiene el cabello rubio, unos expresivos ojos azules, labios carnosos y la belleza de las damas de la familia principesca. A pesar de que no es princesa y de no encontrarse en la línea de sucesión al trono, Camille Gottlieb se ha convertido en parte importante para la familia Grimaldi y su presencia en los actos institucionales del Principado se ha hecho casi imprescindible. Su exposición mediática contrasta con la discrección de su vida y de su corazón ya que mantiene una relación de años con un empresario de la noche monegasca. Descubrimos a la hija pequeña de la princesa Estefanía de Mónaco que acaba de cumplir 24 años.

En los últimos tiempos y a pesar de su juventud, Camille ha participado en un sinfín de actos compartiendo protagonismo con su tío, el príncipe Alberto, y con la esposa de este, la princesa Charlene, tal y como sucedió la semana pasada en la gala de la Cruz Roja donde acaparó todos los flashes con su vestido con transparencias. Unos días antes, el 15 de julio, cumplió los 24 años. También la hemos visto de gala, demostrando el pedigrí que corre por sus venas y demostrando que es una piña con su madre y con sus hermanos, Louis y Pauline Ducruet. Estefanía ha creado una sólida familia con sus tres hijos y ahora más que nunca los cuatro muestran su apoyo e implicación al monarca. También se siente muy cercana a Thomas y Maxime, los hijos de su padre, otro de los grandes amores de su vida. "No cambiaría a mi familia por otra, por nada en el mundo", dijo a la revista Point de Vue.

Camille, que tiene una legión de fans, se ha convertido en toda una influencer, muestra adoración por los animales y se presenta con gran naturalidad. Al igual que el resto de mujeres de su familia, se ha convertido en todo un icono de la moda. Además, la benjamina de la princesa Estefanía tiene el corazón ocupado. Desde hace casi tres años mantiene una relación con Médy Anthony, fundador de la discoteca Monaco Night Club, uno de los exclusivos establecimientos nocturnos que hay en La Roca. Juntos han posado en la alfombra roja, pero han logrado que pese a ello puedan vivir su historia de amor con cierto anonimato.

La nieta de la princesa Grace estudió Ciencias de la Comunicación en Niza y comenzó su andadura profesional encargándose de la organización de los actos de su tío Alberto. A pesar de su implicación, de ser una chica comprometida, fundó una ONG con unos amigos que anima a los jóvenes a tomar conciencia de los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol, no pertenece a la realeza ni tiene título, ni está dentro de la línea sucesoria de Mónaco. Camille es fruto del romance que su madre tuvo con Jean Raymond Gottlieb, uno de sus escoltas. Como sus padres nunca se casaron, técnicamente no pertenece a la realeza -uno de los requisitos indispensables- aunque en el ámbito familiar es una más y no hay distinciones. La encanta el teatro y la fotografía y como buena Grimaldi, es una apasionada del Circo.