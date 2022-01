Camille Gottlieb presenta a sus hermanos menos conocidos

Algunas celebrities han tenido que modificar los planes que tenían previstos para Navidad porque han dado positivo en COVID, sin embargo, la mayoría están disfrutando de las fiestas con sus seres queridos. Son días de reencuentros, de citas en familia o con amigos, de abrazos, de charlas interminables... y así lo están demostrando con las fotos tan bonitas que están compartiendo en sus redes. Una de ellas es Camille Gottlieb, que ha podido reunirse con sus hermanos para celebrar estas fechas. La sobrina de Alberto de Mónaco ha publicado varias imágenes en la que la vemos feliz junto a Thomas y Maxime, los otros dos hijos de su padre, Jean Raymond Gottlieb, que fue guardaespaldas y antiguo amor de la princesa Estefanía.

"Feliz cumpleaños a mi pequeño rayo de sol y el amor de mi vida @thomass_gottlieb", ha escrito Camille junto a esta imagen con la que ha querido felicitar a su hermano. Al igual que ella, Thomas tiene unos llamativos ojos azules, piel clara y el pelo de color castaño. "Mis 'pequeñas' vidas", es el título que ha puesto la hija de Estefanía de Mónaco a esta otra foto en la que aparecen Thomas y Maxime abrazados, posando junto a un árbol de Navidad. No es habitual que Camille presuma de hermanos, pero la ocasión lo merecía y ha aprovechado las fiestas navideñas para compartir con sus seguidores lo orgullosa que está de ellos.

Poco más sabemos de los hermanos más desconocidos de Camille Gottlieb. Los dos tienen sus perfiles cerrados y dan muy poca información en su biografía. Thomas, que no ha publicado todavía ninguna foto, tiene puesto que vive en Mónaco y su cuenta de Snapchat es "Thomas_gott", por si sus fans quieren seguirle también en esa aplicación. Entre sus seguidores se encuentran Pauline y Louis Ducruet, así que parece que se llevan muy bien también. Por su parte, Maxi, tiene solo cinco posts y confiesa ser un apasionado del fútbol, mencionando la comuna francesa de Cap D'ail.

Orgullosa de su familia

Camille, que no tiene título nobiliario ni está reconocida en la línea sucesoria al trono de Mónaco ya que sus padres nunca llegaron a casarse, concedió en 2018 su primera entrevista para hablar de su vida, su familia... "Mi padre es mi pulmón derecho y mi madre es mi pulmón izquierdo. Sin ellos no podría vivir", dijo a la revista Point de vue. "No estuvieron mucho tiempo juntos, pero siempre me decían: 'Te hemos deseado y nuestra felicidad es que estés aquí'". Además, confesó sentirse "muy afortunada" y tiene claro que "no cambiaría a mi familia por otra, por nada en el mundo".

La sobrina de Alberto de Mónaco, que es la fundadora de la organización sin ánimo de lucro 'Be Safe Monaco', que creó en 2019 tras la muerte de un amigo en un accidente de tráfico, contó que su madre la educó "igual que a mis hermanos, a pesar de nuestra diferencia de edad, así que maduré muy pronto". "Al igual que ella, también soy muy sensible a los problemas de la sociedad. Me inculcó sus valores, el cuidado de los demás, el deseo de ayudar al prójimo... Mi abuelo, el príncipe Raniero, también era así". Sobre cómo es Estefanía, la definió como "una mamá gallina": "Nos llama a todas horas y nos dice cuánto nos quiere varias veces al día. Ella y yo realmente nos conocemos muy bien, somos muy cómplices, nos reímos mucho juntas".