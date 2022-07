Varapalo legal para Ernesto de Hannover: no recuperará las propiedades que reclamaba a su hijo

La amarga batalla legal de Ernesto de Hannover contra su hijo mayor ha llegado a su fin. El juez ha desestimado la demanda que interpuso hace dos años el jefe de la casa güelfa contra su heredero. La sentencia considera que no existe esa "gran ingratitud" a la que apelaba la defensa del Príncipe para dar marcha atrás a la cesión que hizo entre 2004 y 2007 de una serie de propiedades familiares en favor de su hijo. Entre esos bienes en disputa, la joya de la corona era el Castillo de Marienburg, la antigua residencia de verano de la dinastía al sur de Hannover. Además, reclamaba la propiedad de Calenberg en el municipio de Pattensen-Schulenburg y, el Palacio del Príncipe Herrenhausen, donde reside su primogénito con su mujer, Ekaterina Malysheva y sus tres hijos.

Estas son las fastuosas propiedades que estaban en juego

VER GALERÍA

Cabe recordar que en un giro inesperado de los acontecimientos, el pasado mes de marzo Ernesto de Hannover retiró la demanda contra su hijo. Sin embargo, ese movimiento no era más que una estrategia legal ya que el proceso judicial seguía en pie. Lo que en realidad había hecho el exmarido de Carolina de Mónaco era delegar sus derechos a la empresa Salzburg EAH Betreibungs GmbH, lo que le libraba de pagar los altos costes del juicio a cambio de que esta compañía pueda obtener como recompensa parte de los cinco millones que le reclama a su hijo. El juez presidente de la sala civil responsable, Stefan Heuer, ya dejó entonces clara su postura: "A partir de hoy, desestimaríamos la demanda", comentó. Además, "no se da ninguna ingratitud grave". Ahora, la empresa encargada de la demanda dispone del plazo de un mes para interponer un recurso.

VER GALERÍA

Por su parte, Ernst August de Hannover siempre ha consierado que la demandad no tenía fundamento y que las acusaciones eran falsas. Su padre -que actualmente vive en Madrid donde mantiene una relación con Claudia Stilianopoulos y ha recuperado el contacto con su otro hijo,Christian- considera que la fortuna del joven príncipe es el resultado de un enriquecimiento injusto al haberse apropiado de arte y antigüedades y también le acusa de una “gran ingratitud” por desatenderlo y negarle ayuda. Aunque la demanda se interpuso hace dos años, los problemas entre padre e hijo vienen de más atrás, en concreto desde que el príncipe heredero tomó la decisión de casarse con la diseñadora de origen ruso Katya Malysheva, en 2017. Un matrimonio al que se opuso publicamente y que los llevó a distanciarse por completo.

En unas declaraciones al periódico alemán Handelsblatt, Ernesto no solo quiso impedir el matrimonio de su primogénito, sino que anunció acciones legales para recuperar todos los bienes que cedió a su hijo, entre ellos el castillo de Marienburg, donde se celebró la celebración posterior al enlace religioso el castillo de Grünau en Austria, la presidencia de la Fundación Duque de Cumberland, y otras propiedades repartidas en Alemania y Austria. "No ha sido fácil tomar esta decisión porque también involucra a mi hijo. Pero me he visto obligado a hacerlo porque está en juego la preservación de los intereses de la casa de Hannover, incluidos valiosos bienes culturales que son propiedad de la Casa desde hace siglos", confesó entonces. El príncipe siempre temió que, en caso de un hipotético divorcio entre su hijo y Ekaterina, parte de dichas propiedades y bienes de la casa Güelfa quedaran en manos de la joven rusa.