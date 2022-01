Conoce a los familiares de Charlene de Mónaco con más presencia en el Principado

La ausencia de Charlene de Mónaco es muy probable que sea uno de los temas más comentados del año. Entre informaciones, especulaciones y aclaraciones, su nombre ocupa los titulares un día sí y otro también, pero no ha sido hasta hace unos días cuando ha entrado en juego una voz que no habíamos escuchado hasta ahora: la de su padre. Michael Wittstock, de 75 años, daba un mensaje esperanzador sobre el estado de salud de su hija al tiempo que daba algunos detalles sobre la relación que mantenía con ella y sus nietos. La familia de Charlene ha permanecido siempre en un discreto segundo plano, pero al mismo tiempo, sus hermanos y cuñadas están muy presentes en el día a día del Principado.

Gareth, el 'conde de Mónaco'

Charlene de Mónaco es hija de Michael y Lynette Wittstock y tiene dos hermanos Sean y Gareth, este último es el más conocido ya que vive con su familia en el Principado e incluso lo hemos visto posando en el balcón del palacio Grimaldi, tal es su presencia en la vida social monegasca que muchos le apodan el conde de Mónaco. La implicación de Gareth, de 41 años, en la vida monegasca comenzó en el mismo momento en el que Charlene contrajo matrimonio con el príncipe Alberto. Licenciado en ingeniería informática, no dudo en abandonar su Sudáfrica natal para mudarse al pequeño país del que su hermana iba a ser princesa consorte, incluso se convirtió al catolicismo como ella y, de este modo, ha podido ser el padrino de la pequeña Gabriella.

Recién instalado en Mónaco, no tardó en prosperar gracias a acertadas inversiones como la que hizo en un nuevo Starbucks que abrieron en el Principado, al tiempo que se encarga de la Fundación Princesa Charlene fundada por su hermana. Además, se integró a la perfección en la familia Grimaldi convirtiéndose en uno más en eventos como el baile de la cruz roja y otras galas, un papel que ha intensificado durante la ausencia de su hermana. Gareth echó definitivamente raíces en el país cuando en 2013 contrajo matrimonio con su esposa Roisin Gavin, con la que tuvo dos hijos, Kaia Rose y Bodie. La familia al completo se sumó a la inauguración del mercado de Navidad monegasco hace tan solo una semana y es habitual ver a los niños disfrutando con sus primos Jacques y Gabriella en los actos en los que coinciden.

Sean y Chantell, su apoyo en Sudáfrica

Mucho menos conocido es el benjamin de los Wittstock, Sean, que vive en Sudáfrica con su esposa Chantell, pero no por ello deja de estar implicado en los asuntos de su hermana. A pesar de la distancia, ha salido a defenderla en más de una ocasión cuando consideró que se vertían críticas infundadas sobre ella y su esposa trabaja en la delegación sudafricana de su fundación. También ha sido Chantell la primera que advirtió en los medios de que probablemente la incorporación de Charlene a la vida pública no sería inmediata tras su regreso a Mónaco y que podría ser que no se instalase en el Palacio. Poco después, fue el príncipe Alberto el que explicó que se encontraba recuperándose en un centro fuera del Principado.

El matrimonio tiene dos hijos, Reigen y Aiva Grace, todo un guiño a la madre de Alberto de Mónaco que según ha explicado Sean fue una petición especial de su hermana. Aunque habitualmente residen en el país africano, no han dudado en desplazarse a Europa cuando ha sido necesario, por ejemplo, cuando la Princesa regresó tras meses tratándose su infección en Sudáfrica para posteriormente seguir su recuperación alejada del foco. Fue entonces cando Sean dio un paso al frente asistiendo a los actos del Día Nacional de Mónaco con su esposa y uniéndose a su hermano Gareth y Roisin, un gesto con el que parece indicar que, pese a los rumores, los Wittstock y los Grimaldi siguen en el mismo barco.

