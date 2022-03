Beatrice Borromeo causa sensación con este look asombrosamente parecido a uno de Grace Kelly En el Día Nacional de Mónaco, la mujer de Pierre Casiragui rinde tributo a la mítica princesa, ¡no te pierdas el vídeo del análisis comparativo!

Este pasado viernes se celebraba el Día Nacional de Mónaco, una cita muy especial para toda la familia Grimaldi que estuvo marcada, sin duda, por la ausencia de la princesa Charlene. El soberano del Principado ha confirmado que su mujer está ingresada de nuevo. Jacques y Gabriella, los hijos del matrimonio, fueron sin duda los grandes protagonistas en el balcón del palacio. Pero hubo otra mujer que acaparó todas las miradas: Beatrice Borromeo. La mujer de Pierre Casiraghi deslumbraba a todos con un espectacular look de Dior que guarda un asombroso parecido con un estilismo que llevó Grace Kelly cuando estaba prometida con Rainero. Hemos analizado al detalle ambos looks ¡y te vas a quedar impresionado con las similitudes!. Es evidente que Beatrice ha querido rendir un bonito homenaje a la mítica actriz de Hollywood y 'reina' del principado. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

