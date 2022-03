Así hemos visto crecer a la nueva generación Grimaldi desde el balcón del Palacio de Mónaco No te pierdas la primera aparición de los mellizos Jacques y Gabriella en el Día Nacional o las entrañables imágenes de Carolina rodeada de todos sus nietos

Loading the player...

El Día Nacional de Mónaco viene marcado por la ausencia de Charlene. El soberano del país, Alberto, ha asegurado en Monaco Matin que su esposa “no está en el Principado, pero podremos visitarla muy pronto. No puedo decir más por discreción. Está mejor, pero todavía necesita descanso y paz. Hay fatiga, no solo física, que solo se puede tratar con un periodo de descanso y seguimiento”. Los grandes protagonistas, una vez más, serán los hijos de la pareja: los mellizos Jacques y Grabiella, que están a punto de cumplir 7 años. Ellos encabezan la nueva generación de los Grimaldi que hemos visto cómo han ido creciendo en el balcón del Palacio real durante los últimos años. Junto a ellos se encuentran también los hijos de Carlota, Pierre y Andrea Casiragui que siempre se fotografían junto a su abuela, Carolina de Mónaco. Todos ellos han experimentado una gran evolución desde que apareciesen por primera vez y casi recién nacidos en uno de los días más importantes del Principado. Dale al play y no te pierdas el vídeo

- Repasamos los mejores looks de la princesa Charlene en el Día Nacional de Mónaco

- Carolina de Mónaco cumple 64 años siendo un icono eterno de estilo

- Las primeras imágenes juntos de Garbiñe Muguruza y su guapísimo novio, el modelo Arthur Borges