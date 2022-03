Charlene de Mónaco: todas las claves de una declaración inesperada

En las últimas horas un comunicado emitido desde Sudáfrica está dando la vuelta al mundo. Nadie esperaba que la princesa Charlene excusara su ausencia de Mónaco con unas palabras tan personales y que no solo hablan de su situación médica. Sin embargo, a la Princesa este bache de salud le ha pillado justo en un momento clave, cuando se cumplen los diez años de su matrimonio con Alberto de Mónaco, por lo que todos los focos estaban puestos en ella. Lo que podía haber sido un momento de celebración se ha convertido en el escenario perfecto para que vuelvan a surgir el tema de siempre.

Cronología de la ausencia

Fue el 27 de enero cuando Charlene participó por última vez en un acto oficial en Mónaco asistiendo junto al Príncipe y sus hijos, los príncipes Jacques y Grabriella, a la misa de Santa Devota. La siguiente aparición de la Princesa ya fue en marzo en Sudáfrica, durante el funeral del rey de los zulúes y en donde comenzó a trabajar en un proyecto de contra de la caza furtiva de rinocerontes. Ya a final de mayo, cuando el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 recorría las calles de Montecarlo sin la presencia de Charlene, el palacio desveló que seguía en Sudáfrica debido a una infección ORL (otorrinolaringológica).

Días después, Charlene siguió subiendo fotos a su cuenta de Instagram de su proyecto de conservación y se pudo ver como Alberto de Mónaco y los niños habían ido a Sudáfrica. En las imágenes también se ve a su hermano Sean Wittstock con su familia. Inmediatamente después, el Príncipe y los mellizos cumplen con sus obligaciones en Mónaco y acuden a un torneo de rugby. La historia se repite al llegar la Noche de San Juan, el jefe del Estado monegasco volvió al balcón en compañía de sus hijos y con la ausencia de Charlene. Horas después se produce el comunicado.

El comunicado

“Su Alteza la Princesa Charlene de Mónaco está siendo sometida a múltiples y complicados procedimientos tras contraer una infección severa en oídos, nariz y garganta en mayo. La operación más reciente fue realizada ayer”. Esta vez no era el palacio el que hablaba, la comunicación se produjo desde la oficina de la fundación de Charlene y lo más curioso es que, al margen de que repite que los médicos le aconsejan no regresar a Mónaco, lanza mensajes en primera persona que hablan del momento que atraviesa el matrimonio.

"Este año será el primero que no estaré con mi marido en nuestro aniversario en julio, lo que es difícil y me entristece. Sin embargo, Alberto y yo no teníamos otra opción que seguir las instrucciones del equipo médico, a pesar de que resulte difícil. Él está siendo un apoyo increíble”, dice un comunicado en el que añade que las conversaciones con él son “diarias” y confirma esas visitas de él y los niños a Sudáfrica. Sus palabras son tristes y más íntimas de lo habitual. Les echa de menos y no puede esperar para reencontrase con ellos.

¿Por qué ahora?

En los días inmediatamente anteriores al comunicado se pudo ver cómo los medios franceses volvían a preguntarse por el paradero de la Princesa, especialmente ahora que se acerca su décimo aniversario de boda y eso ha reabierto esas informaciones totalmente desmentidas que corrieron ese 1 de julio de 2011, en el que se habló por primera vez del paradero de Charlene. “El príncipe Alberto de Mónaco sin Charlene por enésima vez”, decía el titular de Closer, mientas que Lematin se preguntaba: “Pero, ¿dónde está Charlene?”. Es curioso, que en un Principado en el que las Estefanía y Carolina de Mónaco sentaron las bases de que es habitual estar meses sin aparecer, las informaciones en torno a Charlene y su destino se produzcan de forma cíclica.

De forma paralela y con la protagonista a kilómetros de distancia se estrena una miniserie de diez episodios sobre su historia de amor. Una producción hecha por el Principado en la que se recuerdan los festejos del 1 y el 2 de julio, el viaje que hizo la pareja, la llegada de los hijos y su vida familiar. El tráiler de esa serie lo ha mostrado en primicia la propia Charlene desde su cuenta de Instagram y lo ha hecho con un mensaje de felicitación: “Feliz aniversario, Alberto”.

Hay que recordar que si este 2021 ha estado marcado por los problemas de salud de Charlene y su consecuente ausencia, en el 2020, el caso fue el opuesto. Alberto de Mónaco contrajo Covid-19 y estuvo separado de su familia durante semanas, él en su residencia de Roc Agel y Charlen y los niños en el Palacio Grimaldi. “Sueño con volver a ver a Charlene y los niños”, dijo entonces durante una entrevista con Il Corriere della Sera, en donde también contó que hablaba con Charlene varias veces al día e intentaba calmarla. Ahora, por lo que se desprende del comunicado, esos mensajes se producen en el sentido contrario.

