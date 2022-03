Acompañada tan solo de una guitarra, Jazmin Grace de Mónaco lanza su primer sencillo

Loading the player...

Los nuevos proyectos de Jazmin Grimaldi en la música o la interpretación la convierten sin duda en la artista de la familia. La hija de Alberto de Mónaco acaba de lanzar su primer single, una canción en acústico titulada Fearless. No es la primera experiencia de la joven en este mundo: ya debutó en 2015 en The Duplex, un conocido local neoyorquino en el que se dedicó a cantar jazz y soul en un cabaret. Parece que sigue los pasos de su tía, Estefanía de Mónaco, que en los años 80 inició una carrera musical. Pero Jazmin también tiene como referencia a su madre, Grace Kelly, de la que quizás ha heredado su talento interpretativo. Lo descubriremos en el estreno de La maravillosa señora Maisel, la serie de Amazon Prime en la que interpretará a la actriz estadounidense Rachel Brosnahan. Dale al play y no te lo pierdas.