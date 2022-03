La petición que ha hecho Carlota Casiraghi para su visita de este sábado a Segovia

Entre el 19 y el 22 de septiembre se va a celebrar en Segovia una nueva edición del 'Hay Festival' con un programa cargado de eventos. Sin embargo, este año tiene una particularidad especial y es que una de las ponentes generará una enorme expectación. Nos referimos a Carlota Casiraghi, que debatirá sobre filosofía junto al que fue su profesor en el Instituto François Couperin de Fontainebleau, Robert Maggiori. La cita es a las 17:00 horas y tendrá lugar en el Campus de Santa Cruz la Real de la IE University (la entrada tiene un precio de siete euros). Será entonces cuando la hija de Carolina de Mónaco hablará del libro que han escrito conjuntamente, Archipel des Passions (Archipiélago de Pasiones), que salió publicado hace más de un año y que dedicó a su padre, Stefano Casiraghi, fallecido en 1990.

VER GALERÍA

Aún quedan varios días, pero su presencia en nuestro país va a causar un gran revuelo y muchos medios gráficos se desplazarán hasta allí para poder fotografiarla. Sin embargo, no sabemos si podremos ver alguna imagen de ella ya que, tal y como ha adelantado El Día de Segovia y ha confirmado HOLA.com, la organización del festival está preocupada por la advertencia de la propia Carlota Casiraghi de no dejarse fotografiar durante su estancia en la ciudad. De lo que no hay duda es de que Segovia ya está preparada para recibirla con los brazos abiertos para que pueda disfrutar de una estancia agradable y se lleve una buena impresión.

La sobrina de Alberto de Mónaco, a la que vimos recientemente luciendo un nuevo cambio de look, es diplomada en Filosofía por la Sorbona, cofundadora de la publicación ecológica Ever Manifesto e iniciadora de 'Les Rencontres Philosophiques' de Mónaco, institución que actualmente preside. Compartirá escenario con Robert Maggiori, filósofo y crítico literario del periódico Libération, autor de numerosas obras y miembro fundador y presidente del jurado del premio de filosofía de 'Les Rencontres Philosophiques'. Juntos conversarán con su editor en español, Leopoldo Kulesz, sobre este libro "escrito a cuatro manos que se lee como un pequeño tratado de las pasiones". "Los autores, Carlota Casiraghi y Robert Maggiori, hablan de las emociones, de su lógica o, a veces, de su confusión", puede leerse en la página web del festival.

VER GALERÍA

Tal y como aseguró la directora, Maria Sheila Cremaschi: "Hay Festival Segovia junta a escritores y lectores para dialogar sobre la fragilidad del mundo en el que vivimos, donde los valores democráticos empiezan a volverse inciertos, y para presentar las ideas que nos ofrecen razones para ser optimistas sobre un futuro compartido. Nuestros artistas invitados transformarán las bibliotecas públicas plazas y sus icónicos teatros en centros de creatividad, innovación y esperanza".

Haz click para ver ‘El Armario de Carlota Casiraghi’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!