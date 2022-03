Monumentos y mucha fiesta: el viaje 'exprés' más divertido Pauline Ducruet y sus amigos a Líbano

No sabemos a dónde se dirigirán Pauline Ducruet y sus amigos, pero está claro que no está cerca teniendo en cuenta que han realizado una "parada en boxes", como ella misma lo define, en Beirut. Han estado solo 24 horas en la capital de Líbano, pero pocos días han estado tan bien aprovechados como el que acaban de disfrutar la hija de Estefanía de Mónaco y su pandilla. No les quedó nada por hacer en la milenaria ciudad de Oriente Medio: playa, visitas turísticas y ¡hasta una noche de fiesta! Posiblemente lo único que les quedo pendiente es dormir.

Durante su estancia en la capital libanesa, la pandilla ha disfrutado de sus playas y de una increíble puesta de sol frente al mar como muestran las idílicas fotografías que Pauline ha compartido con sus seguidores con dos de sus amigas. "Parada en Boxes", escribía junto a una serie de imágenes a contraluz que no han dejado de coleccionar comentarios alabando tanto a las chicas como al destino. Eran momentos de relax después de visitar algunos de los monumentos más icónicos como la mezquita Mohammed Al-Amin, una de las más importantes de la ciudad.

Después de una jornada de sol y turismo, llegaba el momento de disfrutar de la vida nocturna y, a juzgar por las imágenes que Pauline ha publicado en las redes sociales, los cinco amigos lo han hecho con creces. Bailes, risas y mucha diversión hasta el amanecer y, en concreto, hasta caer rendidos como muestra una de las fotografías en las que, sin parar de reir, aparecen recostados sobre una pared tras un día más que aprovechado. "Hasta la próxima vez", escribía la hija de Estefanía de Mónaco a modo de resumen.

Pauline está viviendo un verano de lo más completo. Además de disfrutar de vacaciones inolvidables, saborea las mieles del éxito profesional como diseñadora, lo que le ha llevado a ser la creadora del vestido de novia de su cuñada Marie Chevallier en su boda con Louis Ducruet el día 27 de julio. Después de disfrutar del enlace de su hermano, en el que se le ha visto especialmente emocionada, ha estado descansando en la isla francesa de Córcega y también en Mónaco antes de embarcarse en una nueva aventura con sus amigos que les ha llevado como primera parada a Beirut.

