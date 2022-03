Tessy de Luxemburgo anuncia que tiene coronavirus: 'Tengo muchos dolores'

"Espero que hayais comenzado diciembre con buen pie. Yo, desde luego, he empezado con una bomba", decía Tessy de Luxemburgo en alusión a lo que sintió cuando hace casi una semana le confirmaron que había dado positivo en COVID-19. Desde entonces, se encuentra aislada en su casa de Londres tratando de superar el virus. Tal y como ella misma ha contado en un vídeo que ha compartido con sus seguidores, se encuentra mejor, aunque aún tiene fiebre y dolores en el cuerpo. Aún así, se mantiene activa ya que continúa dando conferencias online para la organización benéfica, Profesores sin fronteras, de la que es cofundadora.

La exmujer de Luis de Luxemburgo aperecía con buen aspecto y sonriente, solo alguna inoportuna tos hacía ver que no se encuentra del todo bien. Aunque el objetivo del vídeo era informar de su agenda con la ONG, ha querido aclarar antes cómo se encuentra. "Estoy mejor de la fiebre. Tengo mucho dolor, pero por lo demás bien. Me voy a ir a la cama después de esto", decía con un evidente cansancio pero buen ánimo. Los mensajes de apoyo y los buenos deseos no se hicieron esperar, por lo que Tessy compartía después otra publicación para agradecer el cariño recibido y asegurar que continúa mejorando. "Solo quería agradeceros mucho mucho todos vuestros mensajes, flores, reglaros, dulces y llamadas. Hoy es el primer día que me siento un poco más yo misma de nuevo", escribía emocionada junto a un primerísimo plano.

Mientras se recupera, continúa al pie del cañón no solo al frente de Profesores sin fronteras, sino también en su nueva faceta como diseñadora. El pasado mes de octubre presentó en la segunda edición de la Semana de la Moda de Luxemburgo la colección de ropa, Human Highness, junto a su amiga Milli Maier. Su firma apuesta por la sostenibilidad como sello de identidad ya que los materiales son de proximidad y los diseños están confeccionados a mano. "Queremos piezas elegantes y de buena calidad que denel poder de unas superheroínas y quienes las lleven", explicó antes de su debut al diario L'Essentiel, donde también aseguró que su anterior condición de Alteza Real no le ha favorecido a la hora de impulsar su nueva carrera, ya que considera que "la gente a veces me tiene miedo, se impresionan".

Su matrimonio con el príncipe Luis, con el que tuvo a sus hijos Gabriel y Noah, la convirtió en princesa en 2006 hasta que la pareja decidió divorciarse en 2017. A pesar del complicado proceso de su separación, hoy en día les une el amor por sus hijos y mantienen una buena relación, prueba de ello ha sido el mensaje que la exmilitar le ha dedicado a su exmarido en su último cumpleaños. "A pesar de las diferencias, hemos logrado y continuamos haciéndolo maravillosamente para criar a nuestros dos hijos felices, inteligentes y guapos. Te deseo especialmente hoy con tu familia novia, amigos y otros, la celebración más increíble, y levantaré mi copa por muchos años más. Hay un dicho que reza 'Incluso si al final no podemos estar juntos, me alegro de que aún formes parte de mi vida'. Gracias por nuestros dos hijos. ¡Ambos significan el mundo para mí!", escribía Tessy. En este mensaje de felicitación, dejaba claro que el hijo de los Grandes Duques ha rehecho su vida, al igual que hizo ella. Fue en junio de 2019 cuando ella misma reconocía a ¡HOLA! que había conocido a una persona recientemente. En los últimos meses no ha dudado en posar con su nueva pareja, a quien por cierto ya conocen sus hijos. Se trata de su compañero de trabajo Frank Floessel, un empresario suizo que se formó en ingeniería eléctrica en Zúrich.