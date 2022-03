María Teresa de Luxemburgo, operada con éxito de la rodilla

La gran duquesa, María Teresa de Luxemburgo, ha sido operada este jueves por la mañana de la rodilla. La intervención quirúrgica ha sido un éxito y se ha efectuado en la Clínica Eich de la capital luxemburguesa por el doctor Romain Seil, según ha informado el servicio de prensa de la Casa Gran Ducal. La mujer del gran duque Enrique tendrá que tener la pierna inmovilizada durante varias semanas.

El comunicado dice lo siguiente:

Esta mañana, jueves 10 de octubre, Su Alteza Real la Gran Duquesa ha sido intervenida quirúrgicamente de rodilla en la Clínica Eich por el doctor Romain Seil. Requerirá que la extremidad operada esté inmovilizada por un período de varias semanas. La operación fue un éxito. Luxemburgo, 10 de octubre de 2019

Estaba previsto que la intervención de María Teresa se hubiera realizado este martes, pero por motivos que no han trascendido, finalmente se ha llevado a cabo dos días más tarde. La convalecencia provocará que no pueda participar en algunos actos oficiales. De hecho, la gran duquesa no podrá recibir a los reyes Felipe y Matilde de Bélgica en su viaje de Estado a Luxemburgo, que realizarán entre el 15 y el 17 de este mes. Se espera que sea su nuera, la gra duquesa heredera Stèpahine, la que acompañe al gran duque durante la visita de los reyes belgas, según asegura la prensa del país.

Fue la semana pasada cuando se supo que María Teresa tendría que someterse a una cirugía. Al poco de conocerse la noticia, el gobierno luxemburgués y el gran duque heredero Guillermo restaron importancia a la intervención a la que la Gran Duquesa se ha enfrentado “bien y con buen ánimo”.

No es la primera vez que la gran duquesa tiene que pasar por el hospital para poner a punto su rodilla. Hace cinco años se sometió en la misma clínica, donde acaba de ser intervenida, a un procedimiento artroscópico, un tipo de endoscopia para la visualización del menisco y del resto de su anatomía interna. Tres semanas después de que se le practicara esta técnica, María Teresa reapareció con muletas para recibir en audiencia en el Palacio Gran Ducal a una delegación de representantes de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en los pequeños estados de Europa. En aquella ocasión, su agenda oficial se redujo considerablemente y permaneció en reposo en el castillo de Berg en Colmar Berg.

