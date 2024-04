Nuevos detalles sobre la separación de Peter Phillips, hijo de la princesa Ana

Lindsay Wallace lo tenía todo para convertirse en la segunda esposa de Peter Phillips. No tardó en presentársela a su abuela, Isabel II, ya había participado en importantes eventos privados junto a la familia real y era íntima amiga de su hermana Zara Tindall ya que estudiaron juntas en el internado escocés de Gordonstoun. Las piezas encajaban, pero eso no siempre es suficiente para hacer funcionar una relación. Así, tal y como confirmó un amigo de la pareja a HELLO!, decidieron tomar una difícil decisión de la que ahora se conocen más detalles y que ha sorprendido a su entorno.

Si en algo coinciden sus allegados es en lo inesperado de la noticia ya que todo apuntaba a que tenían planes de futuro. A pesar de que la ruptura se produjo hace unos meses, ha llamado la atención que Lindsay a fecha de ayer miércoles, aún mantenía la fotografía de perfil en la que aparecía con su ahora exnovio. Según han contado al Daily Mail amigos cercanos a la pareja, ambos continúan siendo buenos amigos, como ya lo eran antes de enamorarse, y no ha habido terceras partes implicadas. El hijo mayor de la princesa Ana trabaja en la Fórmula 1 y sus compromisos empresariales le han obligado a viajar sin parar, lo que hacía incompatible mantener una vida en común con Lindsay que vivía en Escocia.

Cuando comenzaron a salir Peter Phillips se había separado hace unos meses de Autumn Kelly, con la que estuvo doce años casado y tuvo dos hijas, Savannah e Isla. También Lindsay, hija de un magnate del petróleo, acababa de divorciarse de un matrimonio en el que nacieron sus dos hijos. Ambos se conocían desde la infancia cuando decidieron darse una oportnidad. Con la prudencia que les caracteriza, esperaron dos años para oficializar su romance y lo hicieron en el Derby de Epsom, una popular carrera de caballos celebrada en el condado de Surray. La prueba de fuego de su relación llegó en 2022, cuando tras una fiesta de tiro en Windsor, Wallace conoció a Isabel II. Se sobreentendió que la Reina dio su beneplácito a la relación ya que su presencia pública fue in crescendo, e incluso participaron juntos en las celebraciones por el Jubileo de Platino de la recordada monarca.

Huelga recordar lo difíciles que han sido estos últimos meses para la casa real británica. La separación de Peter Phillips no es una buena noticia, pero es más que probable que la cuestión se relativice ante el grave problema de salud al que se enfrentan dos de sus miembros más destacados: el Rey y la princesa de Gales. Durante una reciente entrevista con el canal de televisión Sky News Australia, Peter Phillips no hizo mención a su nueva situación sentimental. Sin embargo, sí dio detalles de la recuperación de su tío Carlos III: “Creo que en el fondo está muy frustrado porque no puede hacer todo lo que quiere. Pero es una persona muy pragmática, entiende que hay un período de tiempo en el que necesita centrarse en sí mismo”. Poco después de esta intervención, Kate Middleton comunicaba que padece cáncer y está siendo tratada desde finales de febrero con quimioterapia preventiva.

