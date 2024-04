Harry y Meghan cuatro años después de su cambio de vida: grandes planes y la mirada puesta en Reino Unido

Cuatro años dan para mucho, pero en el caso del príncipe Harry y Meghan Markle más bien parecen cuatro vidas. Desde que se instalaron en California en plena pandemia de covid tres meses después de romper los lazos con la monarquía británica, han ampliado la familia, han puesto en marcha una fundación, han contado su versión de la historia en diferentes formatos, han pasado una época en las que sus proyectos y presencia mediática parecía flaquear y han resurgido con fuerza justo los Windsor se encuentran en sus horas más bajas con Carlos III y Kate Middleton, tratándose de cáncer.

El príncipe Harry, ante un fin de semana de Pascua especialmente doloroso para él mientras está lejos de su padre

La familia real británica vive una etapa especialmente delicada y, aunque nada tienen que ver las razones, tampoco fue fácil la que atravesó hace cuatro años. Se mal llamó Megxit, pero la realidad es que el príncipe Harry, nieto de Isabel II e hijo menor del futuro rey, decidió junto a su esposa Meghan Markle abandonar sus obligaciones reales, hacer la maleta e iniciar una nueva vida fuera de Reino Unido. Fue un terremoto de dimensiones épicas para los Windsor y desde entonces nada ha vuelto a ser lo mismo.

Absolutamente nada de lo que ha ocurrido hasta ahora ha servido para limar asperezas, sino todo lo contrario. Los duques de Sussex no se sintieron bien tratados, y el príncipe Harry esperaba una disculpa, mientras que para su familia resulta imperdonable lavar los trapos sucios en público. Y así, anclados en sus irreconciliables posturas avanzaba por un lado el recién estrenado reinado de Carlos III y, por otro, la vida californiana de los Sussex, con una presencia mediática que parecía perder fuelle y algunos proyectos que se acabaron frustrando. Pero 2024 sacudió el tablero y les hizo recordar, tal vez, qué es lo importante.

Carlos III y la princesa de Gales sufrieron un contratiempo de salud que les llevó al quirófano casi a la vez. Poco después el Rey comunicó que había sido diagnosticado de cáncer, mientras que Kate se recuperaba en casa tras dos semanas ingresada en el hospital en una convalecencia rodeada de misterio -aún no se conocía que padece la misma enfermedad que su suegro-. La reacción del príncipe Harry fue inmediata. Cogió un avión e hizo una visita exprés a su padre, con el se reunió durante unos 45 minutos antes de volar de vuelta a California. Solo ellos saben lo que hablaron en ese breve encuentro. Lo que sí sabemos es que poco después, la actividad de los Sussex resurgió como un tsunamí en medio de la crisis de los Windsor.

Su agenda se intensificó sensiblemente, la presentación de los próximos Juegos Invictus, el proyecto estrella de Harry, se hizo con las cámaras de Netflix siguiendo sus pasos y, además, lanzaron una nueva web para aglutinar todas sus actividades. Esta nueva carta de presentación recupera símbolos reales y alusiones a su tiempo al servicio de la Corona, lo que dio alas a las especulaciones sobre si el hijo menor de Carlos III planeaba un regreso, al menos temporal, a sus deberes reales. No es un secreto que nunca desearon una ruptura total con sus obligaciones, pero Isabel II nunca aceptó una membresía a tiempo parcial. Esto podría cambiar con el nuevo monarca, pero no parece que vaya a ser así. Las especulaciones se quedaron en eso y Harry no ha vuelto ser miembro activo de la casa real ni se espera.

La próxima cita de Harry en Londres

Nada hace pensar que su campamento base vaya a moverse de Montecito, donde viven en California, pero el prícipe Harry sí volverá pronto a Londres. Ya que los Juegos Invictus celebran su décimo aniversario con una misa en la Catedral de San Pablo el próximo mes de mayo y se espera su presencia. Además, es probable que este torneo regrese, a iniciativa del Gobierno británico, al país donde nacieron. Según contaron fuentes próximas al proyecto a The Times, Birminghan será la sede de los Juegos en 2027 y el príncipe Harry se encuentra "cómodo" con la idea. "Entendemos que los Juegos siempre han contado con el apoyo del resto de la familia real", han explicado al mismo medio.

En su última visita a Reino Unido, no llegó a ver a su hermano. Sin embargo, las cosas han cambiado desde entonces. Cuando se anunció que Kate Middleton tenía cáncer, los duques de Sussex llamaron a los príncipes de Gales a pesar del gran distanciamiento que existía entre ellos. No sería de extrañar, por tanto, que su próxima cita en Londre incluyese una visita a Adelaide Cottage, donde viven su hermano y su cuñada en Windsor.

Se desconoce si en mayo le acompañará Meghan Markle, que no pisa Reino Unido desde el funeral de Isabel II en septiembre de 2022. Ella también ha intensificado su agenda, pero además, ha puesto en marcha un nuevo negocio. Se trata de American Riviera Orchard y gira en torno al lifestyle, al hogar, el universo gastro, los cosméticos, las mascotas y el autocuidado. Es una marca una marca con la que venderá "vajilla, en concreto, cuchillos, tenedores, cucharas y otros cubiertos de mesa; libros de cocina y recetarios impresos y descargables; juegos de café y de té; artículos para servir alimentos y bebidas; decantadores; bajoplatos; servilleteros; soportes para tarjetas que no son de metales preciosos; manteles, servilletas y manteles individuales de tela; artículos de decoración para la mesa y papel de regalo de tela".

A pesar de que el propio nombre de la empresa enraiza con el país donde se establecieron hace cuatro años, Meghan también parece mirar de reojo al país del que es duquesa . Es lo que se desprende del paso que dio recientemente al buscar un gran experto en relaciones públicas en Reino Unido, tal y como informó el Daily Mail. El objetivo es que le ayude no solo a subir su popularidad y restaurar su buena imagen pública en Reino Unido sino también la de la Fundación Archewell y, quizás, ¿sentar las bases para la expansión internacional de su nuevo negocio?

