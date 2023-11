Carlos III celebra su 75º cumpleaños ¿Quiénes asistieron a su fiesta?

Carlos III de Reino Unido cumplió 75 años este martes y ese mismo día por la noche preparó una velada en la residencia londinense de Clarence House, donde vive con la reina Camilla. Fue un cumpleaños muy familiar en el que acudieron algunos de sus familiares más directos como los príncipes de Gales y sus sobrinos. Como era de esperar, su hijo el príncipe Harry no acudió al evento.

En los aledaños del hogar de los Reyes se vio al príncipe de Gales, de smoking, y a Kate Middleton, quien estaba deslumbrante con un vestido esmeralda con lentejuelas de Needle and Thread. Zara Tindall, hija de la princesa Ana y, por tanto, sobrina del monarca, lució un vestido negro con detalles brillantes de la diseñadora australiana Rebecca Vallance. Otra de las sobrinas del Rey, la princesa Beatriz, saludó a la prensa desde el coche y parecía llevar un vestido de terciopelo.

A la velada no faltaron el primo materno del rey David Armstrong-Jones, II conde de Snowdon e hijo de la princesa Margarita, y la hermana de este, Lady Sarah Chatto, así como los duques de Gloucester. Otros invitados fueron el director de carreras de la difunta reina Isabel II, John Warren, y Sarah Troughton, la Lord Teniente de Wiltshire, quien es una de las seis compañeras y amigas más antiguas de la reina Camilla, un papel que se reemplazó por el de damas de honor. A su vez Sarah es prima segunda del rey Carlos pues su abuelo materno era hermano de la Reina Madre.

Aunque el príncipe Harry no acudió a la celebración, son varias las informaciones aparecidas en la prensa británica que apuntan a que el príncipe Harry llamó a su padre para felicitarle e incluso The Sun apunta a que Meghan Markle también habría hablado con su suegro. Algunos medios como The Sunday Times aseguran que los duques de Sussex habrían declinado la invitación del monarca. Otros como el Mail Online dicen que en realidad no fueron invitados al cumpleaños. El que sí que estuvo fue Tom Parker-Bowles, hijo de la reina Camilla.

En el plano más oficial, el rey Carlos celebró su cumpleaños con una salva de cañonazos, acudiendo a un proyecto sobre el desperdicio de alimentos y, después, a una recepción para el NHS, el servicio nacional de salud británico.