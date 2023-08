Sarah Ferguson cuenta cómo el cáncer la ha ayudado a superar años de comparaciones con Diana de Gales

El grave problema de salud de Sarah Ferguson (63) ha hecho que su perspectiva de la vida cambie por completo. Ha sabido transformar la dificultad en aprendizaje y apuesta por quedarse con la parte positiva que tiene haberse sometido a una mastectomía que le ayuda a tener un buen pronóstico tras ser diagnosticada de cáncer el pasado mes de junio. Ha sido ella misma quien ha explicado con total naturalidad en el último capítulo de su podcast, Tea Talks, que esta intervención le ha ayudado a quererse y valorarse a sí misma después de muchos años de autocrítica.

La intervención quirúrgica ha supuesto un "despertar" para la madre de las princesas Eugenia y Beatriz de York, quien lo ha hablado abiertamente con la presentadora del espacio, Sarah Thomson. "No por haber visto la muerte, sino por despertar para dejar de preocuparme, dejar de odiarme a mí misma, dejar de dudar de mí misma, detener todo esto. ¿Se necesita eso? En mi caso fue así. Cuando miro atrás me veo bien, pero no me gustaba y creo que se debe a que siempre me compararon con Diana (de Gales) y me lo creí", ha asegurado.

Al margen de las comparaciones a las que ha hecho referencia Ferguson, su relación con Diana de Gales, de cuyo fallecimiento se cumplen 26 años este jueves 31 de agosto, siempre fue excelente. Eran amigas desde la adolescencia y fue la recordada princesa quien presentó a Sarah y al duque de York cuando esta le comentó que le parecía guapo. Fergie explicaba en People que ambas apostaron por permanecer juntas y unidas independientemente de lo que la prensa de la época las enfrentó continuamente. Además, sigue teniendo presente un consejo que recibió de su cuñada: "Cuando estás en la cima, es muy fácil caerse. Y estás en la parte inferior. Simplemente subes'.

Ferguson, que está volcada en la escritura, se define como una persona muy autocrítica que ahora ha aprendido a quererse- "Tengo una cicatriz enorme, pero me gusto mucho", ha señalado. Y es que no puede sentirse más afortunada de tener la oportunidad de seguir adelante. Reconoce que la mayor suerte de su vida ha sido que su hermana la animara a hacerse la revisión ginecológica y no aplazarla. Esa conversación, asegura, la salvó.

Ahora la excuñada de Carlos III está feliz y tiene la certeza de haber cumplido el deseo que Isabel II le trasladó la última vez que hablaron. "Lo último que me dijo fue: Sé tú misma. Se enfadaba mucho cuando yo no era yo misma. Y probablemente fue entonces cuando me metí en todos los líos. Pero ahora soy yo misma y tengo mucha suerte de poder serlo”, explica orgullosa. A pesar de su separación del duque de York, Ferguson estuvo en contacto con la Reina hasta el final y la define como la suegra y amiga más increíble.

Su visita a Balmoral

En el citado podcast, la exmujer del duque de York ha insinuado que ha pasado parte de las vacaciones junto a la Familia Real británica. La escritora ha contado que estuvo la semana pasada en Escocia, país en el que precisamente se encuentra el castillo de Balmoral, donde los Windsor disfrutan de unos días de desconexión en los que sus agendas institucionales están libres. Aunque se trata de un plan que hacen cada verano, esta temporada estival marca un antes y un después ya que es la primera vez que hacen este plan sin Isabel II, que falleció el 8 de septiembre de 2022 en esta misma fortaleza. También es la primera vez que se reúnen en este entorno con Carlos III como monarca.