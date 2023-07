Sarah Ferguson habla de su operación de cáncer de mama y agradece el apoyo de sus dos hijas

El pasado mes de junio, Sarah Ferguson (63) hacía público que había sido operada con éxito de un cáncer de mama que le fue detectado en una revisión rutinaria. Aún en proceso de recuperación, la que fuese esposa del príncipe Andrés se ha sincerado sobre su enfermedad en un episodio de su podcast Tea Talks. “Es una llamada de atención porque realmente empiezas a pensar en tu propia muerte. Tu mente empieza a jugar en tu contra”.

La exduquesa de York también ha explicado la angustia que vivieron sus dos hijas, las princesas Beatriz (34) y Eugenia (33). “Es un diagnóstico aterrador, que da miedo a cualquier miembro de la familia”. Precisamente las sobrinas de Carlos III, a las que Sarah está muy unida, están siendo su mejor refugio en el proceso de adaptación a su nueva realidad y los cambios de su cuerpo. “Beatriz me ha ayudado a elegir este vestido (haciendo referencia al estilismo que llevaba durante la entrevista). Cuando iba a salir de casa me volví y le di un abrazo porque me siento muy agradecida”.

Sarah Ferguson, que sigue viviendo en Royal Lodge con el príncipe Andrés, también es abuela de tres niños, que son su mayor fuente de alegría. Fruto del matrimonio de la princesa Eugenia y el empresario Jack Brooksbank han nacido Ernest, que llegó al mundo a principios de junio, y August, de dos años. La princesa Beatriz y su esposo Edoardo Mapelli, por su parte, son padres de la pequeña Sienna de un año.

La autora también ha recibido muestras de cariño por parte de numerosos ciudadanos anónimos que le han escrito cartas y le han regalado flores deseándole una pronta recuperación. Además, según han señalado algunos medios de comunicación británicos como Daily Mail, el soberano también ha enviado una misiva a su excuñada para mostrarle su apoyo en esta delicada etapa.

De la misma manera, Sarah Ferguson ha querido dar las gracias públicamente al equipo médico del hospital Eduardo VII de Londres donde fue intervenida y pasó cinco días ingresada. “Puedo decir que fui muy afortunada porque estuve en las mejores manos. Fui cuidada por un montón de profesionales maravillosos que me brindaron su atención las 24 horas del día”.

Finalmente, la escritora ha animado a los oyentes a realizarse chequeos de manera periódica, ya que la detección temprana es fundamental para que los tratamientos sean eficientes, tal y como le ha pasado a ella que tras su intervención no tendrá que someterse a quimioterapia o radioterapia. “Es muy importante hablar de ello. No importa si nadie quiere oírme, tengo la esperanza de poder compartir mi historia en este podcast y decirle a la gente que se haga las pruebas”.

