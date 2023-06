La imagen del príncipe Harry feliz y relajado en el avión de vuelta a EEUU que contrasta con la tensión del juicio

Esta semana no ha sido nada sencilla para el príncipe Harry. El hijo menor de Carlos III volvía a Reino Unido para comparecer en el Tribunal Supremo de Londres en el juicio que le enfrenta la ANL, la asociación editorial del Daily Mail, a la cual ha demandado junto a celebrities como Elton John y Elisabeth Hurley por violación de la privacidad y uso de métodos abusivos para conseguir la información.

Durante su breve estancia en la ciudad del Támesis, el duque de Sussex se mostró en todo momento muy serio y preocupado. Además, durante su declaración vertió duras acusaciones contra los medios de comunicación británicos, a los que señaló como culpables de destruir su infancia y de acabar con su noviazgo con Chelsy Davy.

Una actitud que nada tiene que ver con la que tuvo el hermano pequeño del príncipe de Gales en su viaje de vuelta a Estados Unidos, su adorado refugio lejos de los focos. Tal y como ha compartido el asistente de vuelo de American Airlines Holden Pattern en su perfil público, Harry de Inglaterra fue muy amable con él durante la travesía transoceánica, e, incluso, le regaló un ejemplar de su libro de memorias Spare (En la sombra en su traducción al castellano).

“Me acabo de encontrar esto entre mi equipaje, me lo ha regalado un pasajero”, explicaba el joven azafato con emoción. Además, para inmortalizar este encuentro inesperado, se tomó una fotografía junto al príncipe Harry. Una imagen en la que el duque de Sussex aparece ataviado con ropa informal, vaqueros y camiseta negra, y con una gran sonrisa en la cara. Un gesto poco habitual en él en sus últimas apariciones públicas.

El próximo sábado 17 de junio, Londres se vestirá de fiesta para celebrar el Trooping The Colour. Un desfile que se remonta al siglo XVIII con el que se festeja el cumpleaños del monarca, a pesar de que Carlos III sople las velas en noviembre, y que reunirá a casi todos los Windsor en el balcón del Palacio de Buckingham.

Sin embargo, según explica el Daily Mail, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle no están invitados a la fiesta. De ser cierta esta información, esta sería la primera vez que el segundo hijo del soberano y la fallecida Diana de Gales no asiste a esta antiquísima tradición familiar, si bien es cierto que en 2022 se vio relegado a un discreto segundo plano no participando en el desfile ni saliendo a saludar al balcón.

