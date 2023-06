¿Dónde se ha alojado el príncipe Harry en Reino Unido? ¿Vio a su padre o hermano? Respondemos a todas las preguntas

El príncipe Harry ya está en California junto a su esposa Meghan y sus dos hijos Archie y Lilibet después de pasar tres días en Reino Unido para declarar como testigo en el juicio contra los tabloides británicos a los que ha demandado por escuchas ilegales junto con otras celebridades. Ha sido un viaje express y por obligación que se ha producido justo un mes después de la coronación de su padre, en la que hizo acto de presencia solo durante unas horas. Son muchas las incógnitas que ha despertado este viaje del duque de Sussex y damos respuesta a todas ellas.

Aunque a diferencia de la consagración de Carlos III en la que solo estuvo presente en la ceremonia religiosa en la Abadía de Westminster, tras la que tomó un coche que le llevó al aeropuerto con rumbo a California, en esta ocasión, Harry de Inglaterra ha estado varios días en el país que le vio nacer, a pesar de ello, no hay constancia de que se haya reunido con el Rey o con el príncipe de Gales.

Durante esta estancia se quedó en la que todavía es su casa en suelo británico: Frogmore Cottage, en Windsor, tal y como ha publicado The Telegraph. Seguramente será la última visita a esta propiedad que un día compartió con su esposa ya que este verano tendrá que desalojarla por orden de Carlos III. Aunque se ha quedado en Windsor, muy cerca de Adelaide Cottage, el hogar al que se mudaron los príncipes de Gales, no ha habido visitas entre los hermanos.

Tampoco ha trascendido si Harry ha conocido a Ernest, el segundo hijo de la princesa Eugenia de York, que nació hace solo unos días. La relación entre la hija pequeña del príncipe Andrés y su primo es muy estrecha por eso no hubiera sido descabellado pensar que habría conocido al nuevo miembro de la familia.

Lo cierto es que las últimas visitas del príncipe Harry a su tierra natal han sido siempre breves y por compromisos importantes. Ninguna ha sido por vacaciones o relax y en ellas ha permanecido en suelo inglés el tiempo justo para resolver sus asuntos y volar lo antes posible junto a Meghan y sus hijos. Durante la coronación, Harry no participó ni en el almuerzo ni en el concierto ni en ninguno de los eventos públicos y privados que la Casa Real organizó durante el largo fin de semana de la coronación.

El de la coronación y el del juicio contra la prensa sensacionalista han sido los dos únicos viajes que Harry ha realizado en lo que va de año a Reino Unido. Los dos han tenido lugar después del documental de Netflix en el que los Sussex contaban su verdad y tras las polémicas memorias del Príncipe en las que no dejó muy bien parada a la reina Camilla. Antes, Harry y Meghan estuvieron en septiembre de 2022 durante varios días en Reino Unido tras la muerte de Isabel II. Participaron en los homenajes a la difunta monarca, incluido el funeral de Estado. Unos meses más tarde, en junio del año pasado, los duques de Sussex también estuvieron en Londres, donde se reunieron con la Familia Real con motivo del Jubileo de Platino de Isabel II. Entonces, su protagonismo fue secundario pues al no trabajar ya para la monarquía no aparecieron en las fotos oficiales.