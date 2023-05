La imponente carroza Gold State Coach de Isabel II en la que Carlos y Camilla han realizado la Procesión de Coronación

En este histórico 6 de mayo, Carlos III (74) y Camilla (75) se han trasladado desde Buckingham a la Abadía de Westminster en la conocida como Procesión del Rey y después de la ceremonia han hecho el mismo recorrido de 2.1 kilómetros, pero a la inversa, llamado Procesión de coronación. Este segundo recorrido ha supuesto la primera imagen del monarca, con la corona del Estado Imperial, y su esposa, con la corona de la reina María de Teck, después de la consagración del soberano como gobernador supremo y protector de la iglesia anglicana en Inglaterra. Este segundo recorrido ha constituido la operación ceremonial militar más grande en siete décadas con la participación de casi 4.000 efectivos.

Los Reyes no han dejado de saludar a los miles de británicos que esperaban desde hace días en las calles para ser testigos de todo lo que ocurre este sábado que ya forma parte de la historia universal. Carlos III y Camilla han ido montados en el Gold State Coach, imponente carroza de oro realizada en madera recubierta por una capa de pan de oro y adornada con paneles pintados de dioses romanos y tres querubines en el techo que simbolizan Inglaterra, Escocia e Irlanda. Destaca por ser la tercera más antigua de las que se conservan en Reino Unido, mide de 3,6 metros de alto y tiene más de siete metros de largo.

Tirada por ocho caballos Windsor Greys llamados Icon, Shadow, Milford Haven, Newark, Eco, Knightsbridge, Meg y Tyrone, su interior tiene asientos tapizados con terciopelo y satén. Este carruaje fue visto por última vez hace once meses durante el desfile del Jubileo de Platino de Isabel II y su primer uso data de 1762, cuando Jorge III la usó por primera vez para acudir a la sesión de apertura del Parlamento. Cuando la carroza no está en uso, está en exhibición en las caballerizas reales (abiertas entre primavera y otoño) y se podrá ver de nuevo pocos días después de la coronación.

De la majestuosa Procesión de coronación han formado parte otros miembros de la Familia Real británica. Inmediatamente detrás de los reyes Carlos y Camilla se situaba la princesa Ana. La única hermana del monarca ha sido la Gold-Stick in-Waiting, la persona a la que se le confía la seguridad personal del soberano, y Coronel de los Blues and Royals. Encabezaba a caballo este cortejo, seguida de 6.000 efectivos de las Fuerzas Armadas de todo el Reino Unido, la Commonwealth y los Territorios Británicos de Ultramar. "Es un papel que se me preguntó si me gustaría tener y dije que sí. No en vano resuelve mi problema de vestimenta", dijo la Princesa recientemente con gran sentido del humor durante una entrevista en la televisión canadiense.

Los príncipes de Gales, acompañados de sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, ocupaban el primer carruaje de este cortejo. El heredero al trono y su primogénito han tenido un importante papel en la liturgia, a la que han acudido 2.300 invitados llegados de todas partes del mundo. El Rey ha ofrecido la espada enjoyada y ha sido investido con la estola real y el manto imperial, con la ayuda del príncipe Guillermo. Por su parte, el príncipe George ha ejercido como paje del soberano y ha sujetado el manto de terciopelo carmesí a su abuelo.

Los 'bastones' en los que se sustenta el reinado de Carlos III hna tenido una posición privilegiada en esta Procesión de coronación. Los duques de Edimburgo, acompañados de sus hijos, Lady Louise Mountbatten Windsor y el conde de Wessex, se han trasladado en otro carruaje hasta Buckingham. La tercera carroza la ocupaban el vicealmirante Sir Tim Laurence, esposo de la Princesa Real, y los duques de Gloucester. Cerrando el cortejo, y ya en automóvil, el duque de Kent y la princesa Alexandra. Cabe destacar que estos últimos, así como Ricardo de Gloucester, estuvieron presentes en la coronación de Isabel II el 2 de junio de 1953.

El recorrido ha finalizado sobre las 14.40 (hora española) en el Palacio de Buckingham, donde han finalizado los ceremoniales con la aparición de Carlos III y Camilla en el balcón con otros miembros de la Familia Real. Una imagen para la historia que llega casi dos siglos después de la primera aparición real en este mismo escenario, la de la reina Victoria en 1851. Ya en privado, se celebra un almuerzo familiar informal y el fotógrafo Hugo Burnand, el mismo que hizo las instantáneas de la boda de los Reyes y el enlace de los Príncipes de Gales, toma los retratos oficiales de esta coronación.

Los detalles de la Procesión del Rey

La Procesión del Rey, ha comenzado a las 11.20 (hora española) y ha conducido a Carlos III y Camilla a la Abadía de Westminster en el Diamond Jubilee State Coach, el carruaje de Estado del Jubileo de Diamante de Isabel II. Con más de tres toneladas de peso, tres metros de altura y casi cinco y medio de largo, fue construido para la anterior monarca en 2012 con la finalidad de conmemorar el 60º aniversario de su reinado y solo ha sido usado por el actual soberano de manera ocasional.

El carruaje tiene suspensión hidráulica para garantizarles un trayecto cómodo, a diferencia del que hizo el 2 de junio de 1953 Isabel II, quien reconoció que había sido un viaje "horrible" y "no muy cómodo". Otro de sus antecesores, Guillermo IV, describió ese camino como estar en un barco "en un mar embravecido". Como curiosidad, está hecho de aluminio pero incorpora piezas de madera de barcos y edificios emblemáticos del Reino Unido como la abadía de Westminster, escenario principal de este día señalado en rojo en la historia de la monarquía británica. Casi todos los elementos de artesanía que tiene son de Australia, con la excepción de las dos manijas de las puertas, hechas por un joyero de Nueva Zelanda, que están decoradas individualmente con 24 diamantes y 130 zafiros, y el vidrio de las lámparas.

En este camino hacia la Abadía que fue fundada en el año 960 d.C. por monjes benedictinos se han podido ver los primeros detalles del look de los Reyes. La reina consorte Camilla va a ser coronada después de su esposo y ha apostado por un traje color blanco de Bruce Oldfield, diseñador en el que ya ha confiado para grandes eventos como la ceremonia de investidura de Guillermo y Máxima de los Países Bajos hace exactamente diez años. Carlos III lleva uniforme militar puesto que es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En 1971, siendo heredero, se convirtió en teniente de vuelo de Gales, sirvió en la Royal Navy y fue nombrado Coronel en Jefe del regimiento de paracaidistas en 1977.

A bordo de este coche tirado por seis caballos Windsor Greys (sus nombres son Icono, Sombra, Milford Haven, Echo, Knightsbridge y Tyrone) y acompañados por la Escolta de la Caballería de la Casa del Rey, han salido por la Puerta Central del Palacio de Buckingham y han continuado por The Mall, pasando por Admiralty Arch y al sur de King Charles I Island, por Whitehall y por Parliament Street. La Procesión ha ido por los lados este y sur de Parliament Square hasta Broad Sanctuary para llegar al Santuario de la Abadía de Westminster, a la que han accedido 33 minutos más tarde por la Gran Puerta Oeste, donde se ha instalado una carpa por la lluvia.