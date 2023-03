La incesante búsqueda de Kate Middleton por encontrar a la perfecta secretaria privada

Kate Middleton sigue a la búsqueda de secretaria privada, un cargo de su máxima confianza que ya lleva algún tiempo vacante después de que la candidata favorita rechazara la oferta. Se trataba de Alison Corfield, de 51 años, una gurú de las relaciones públicas que había sido elegida para traer un soplo de aire fresco al Palacio de Kensington.

VER GALERÍA

Antes de que su nombre sonara para formar parte del equipo de la realeza, Corfield había trabajado con el popular cocinero británico Jamie Oliver entre 2015 y 2020 como su directora de campaña. Juntos consiguieron presionar al Gobierno para que se ofrecieran comidas en los colegios gratuitas y así frenar la obesidad infantil.

- Kate Middleton, el gran apoyo del príncipe Guillermo en un importante debut

Sin embargo, Alison finalmente decidió no embarcarse en el equipo de la princesa de Gales porque no quería tener el nivel de atención que supondría desempeñar un puesto de tan alto perfil, según The Sunday Telegraph. “No quiere la publicidad que conlleva trabajar a ese nivel para una institución tan conocida”, dijo una fuente a la publicación.

VER GALERÍA

- Ya hay imágenes de los actores que dan vida al príncipe Guillermo y Kate Middleton en 'The Crown'

- ¡Bienvenida, coronel! Kate Middleton pasa un día entrenando con la Guardia Irlandesa

- La princesa de Gales visita un centro musulmán con el velo que lució en Pakistán hace tres años

Así las cosas, el Palacio de Kensington tiene que volver al punto de partida y buscar desde cero un nuevo secretario o secretaria privada para la esposa del heredero.

El puesto de secretario privado es fundamental en cualquier Casa Real y sus funciones son de lo más variadas e importantes. Actúa como un jefe de gabinete y se encarga de que los compromisos oficiales del royal en cuestión transcurran sin problemas y sean todo un éxito independientemente del cariz del mismo. Esto incluye desde las reuniones previas para un acto, la supervisión de compromisos, la coordinación de las publicaciones en las redes sociales y hasta labores de acompañamiento y funciones de asistente como puede ser llevar el bolso o recoger los regalos que los miembros de la realeza reciben del público en sus salidas.

VER GALERÍA

- La princesa de Gales comparte la curiosa 'manía' que el príncipe Louis tiene al volver del colegio

Anteriormente, este puesto tan cercano a la princesa de Gales lo ocupó la diplomática de carrera Hannah Cockburn-Logie, quien dimitió poco después de la muerte de Isabel II por motivos personales. Esta profesional se incorporó a la oficina de Kate en junio de 2020 tras 20 años trabajando en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth y fue una figura clave a la hora de organizar la gira real del año 2016 por India y Bután de los entonces duques de Cambridge. Desde que Cockurn-Logie renunció al puesto, la sombra de Kate Middleton ha sido la secretaria privada adjunta, Natalie Barrows, que lleva en su equipo desde el año 2017.