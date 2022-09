La princesa de Gales le presta a Lady Louise un tocado lleno de significado

En el traslado de los restos mortales de Isabel II al Palacio de Westminster ha participado la Familia Real británica al completo. Han protagonizado de esta manera la primera imagen de todos los Windsor unidos en la despedida de la monarca ya que en los actos públicos anteriores, enmarcados también en la despedida, no habían estado todos juntos. Los gestos de los hijos y nietos de la soberana han sido muy conmovedores y cada uno ha hecho su propio homenaje personal a través de pequeños detalles escondidos en sus looks. En el caso de Lady Louise, su look reflejaba además la buena relación que mantiene con la nueva Princesa de Gales ya que le ha prestado el tocado negro que lucía y que a su vez escondía una referencia a su adorado abuelo, el duque de Edimburgo.

Lady Louise, que este mismo mes ha comenzado a estudiar inglés en la universidad de St Andrews, ha acudido de riguroso luto con un conjunto de falda y chaqueta con botones dorados que ha combinado con un elegante tocado con un lazo y una pluma que pertenece a Kate Middleton. Curiosamente, ejerció como dama de honor en la boda de los Príncipes de Gales. La esposa del príncipe Guillermo ha compartido con la menor de las cuatro nietas de la Reina este accesorio con el que la vimos en un acto oficial en verano de 2013, poco antes del nacimiento de su primogénito, el príncipe George. En esa ocasión, acudió a la estación de metro de Baker Street para celebrar el 150º aniversario del metro de Londres.

La cita oficial en la que la Princesa de Gales lució el tocado negro que ahora ha llevado Lady Louise contó también con la presencia de Isabel II y el duque de Edimburgo. La primogénita del príncipe Eduardo y Sophie de Wessex tenía una gran relación con sus abuelos y pasaba mucho tiempo con ellos ya que vive muy cerca del castillo Windsor, al que solía ir los fines de semana con sus padres y su hermano James, el vizconde de Severn. Se la considera la nieta preferida de la Reina y la más cercana a Felipe de Edimburgo, con el que compartía su pasión por los enganches ecuestres. De hecho, el pasado año participó en el Royal Windsor Horse Show llevando las riendas de un carruaje de caballos que heredó de su abuelo, fallecido en abril de 2021.

Su primera aparición tras el fallecimiento de Isabel II

La séptima nieta Isabel II, a la que hemos visto hacer una reverencia ante los restos mortales de su abuela y muy afectada en el Palacio de Westminster, ya se sumó a los Windsor el pasado fin de semana en la salida que hicieron a las puertas del castillo de Balmoral para dar las gracias por las muestras de cariño recibidas. De la mano con su madre, otra de las personas más cercanas a la Reina, observó con detalle los ramos de flores y mensajes que los escoceses dejaron en el lugar donde falleció la soberana el 8 de septiembre a los 96 años.