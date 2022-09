Comienza una nueva era en la monarquía británica

El fallecimiento de Isabel II después de siete décadas como soberana ha marcado el fin de una era y a su vez el comienzo de otra nueva en la que le sucede su primogénito. Ya convertido en el rey Carlos III (aunque no es hasta este mismo sábado cuando será proclamado oficialmente por el Consejo de Adhesión) ha ofrecido un histórico primer discurso televisado en el que ha trazado por primera vez las líneas que seguirá a partir de ahora. El Rey, de 73 años, ha explicado a la nación que continuará con el legado que ha dejado su madre, siempre al servicio del pueblo, y también ha hablado acerca de los cambios que va a instaurar en la institución de la que ahora está al frente. De esta manera ha confirmado las pistas que había dado en los últimos años y que tanto han dado que hablar: apuesta firmemente por una monarquía reducida.

Siguiendo la estela de otras Casas Reales europeas, el monarca británico quiere que las funciones de representación a la Corona sean desempeñadas por tres personas aparte de él: la reina consorte Camilla, el príncipe Guillermo y Kate Middleton. Los duques de Cambridge y Cornualles tienen un papel clave en esta etapa y así lo confirman las palabras del Rey en su discurso: "Como mi heredero, Guillermo ahora asume los títulos escoceses que tanto han significado para mí. Me sucede como duque de Cornualles y asume las responsabilidades del ducado de Cornualles que he asumido durante más de cinco décadas. Hoy me enorgullece nombrarlo Príncipe de Gales, nación cuyo título he tenido el gran privilegio de llevar durante gran parte de mi vida y de mi deber. Con Catherine a su lado, nuestros nuevos Príncipe y Princesa de Gales, lo sé, continuarán inspirando y liderando nuestras conversaciones nacionales, ayudando a trasladar lo marginal al centro de atención, donde se puede brindar ayuda vital".

El primero en la línea de sucesión al trono británico, actualizada con la muerte de la Reina, y su esposa dan un paso al frente. En este nuevo horizonte que plantea el monarca, tanto el vigesimotercer Príncipe de Gales como su esposa comenzarán a tener cada vez más peso y relevancia en los actos. Siguen de esta manera el patrón que se comenzó a perfilar ya durante los meses crisis sanitaria, un complicado escenario en el que se convirtieron en los principales representantes de la Corona. El matrimonio, que acaba de mudarse a Adelaide Cottage (Windsor) con sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, supone una modernización de la institución y encarna los valores de esa monarquía renovada y reducida en la que cree el soberano.

Hasta ahora los familiares de Isabel II, en mayor o menor medida, han ejercido funciones de representación a la Corona, pero este nuevo capítulo de la historia está marcado ya desde el inicio por los cambios. Los Reyes y los Príncipes de Gales asumen el peso principal de los desafíos de la monarquía, aunque no se descarta que estén respaldados en algunas ocasiones por otros miembros de los Windsor como el príncipe Eduardo. Carlos III ha explicado que ya no podrá dedicar tanto tiempo a las organizaciones benéficas pero que ese importante trabajó continuará en las manos de otra persona. Todo apunta a que será el menor de sus tres hermanos quien asuma este rol puesto que los duques de Sussex están fuera de escena al haber renunciado a sus compromisos oficiales en 2020 y fijar su residencia en Estados Unidos.

La continuidad del legado de Isabel II, reina de reinas

El Rey se ha comprometido ante toda la nación a continuar con los pasos que dio su madre durante 70 años como monarca, un camino que le ha servido como referencia y guía y que ahora él continúa. Lo hace con la intención de mantener intactos esos valores de dedicación y devoción que Isabel II ha mantenido hasta el fin de sus días, siempre al servicio del pueblo. Cabe recordar que solo dos días antes de su fallecimiento, la soberana tenía activa su agenda oficial y recibió a la nueva Primera Ministra, Liz Truss, en Balmoral. "Me esforzaré por servir con lealtad, respeto y amor, como lo he hecho a lo largo de mi vida", ha asegurado. Estamos ante una nueva era.

