HELLO! lanza una edición histórica con motivo del fallecimiento de Isabel II La revista dedica un especial conmemorativo a la Reina de 116 páginas, que saldrá a la venta mañana, sábado 10 de septiembre

HELLO! publica una edición histórica con motivo del fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra. La revista lanza un número especial dedicado integramente a ella, la Reina de todas las reinas. Nunca antes una persona había llegado a los corazones de tantas personas, no solo en Reino Unido, sino en el resto del mundo durante un periodo tan largo de siete décadas. Como homenaje a su vida y su memoria, HELLO! dedica este especial conmemorativo de 116 páginas que saldrá a la venta mañana (sábado 10 de septiembre).

VER GALERÍA

En este número se analizan los logros de una monarca que ha batido récords. Página a página el lector podrá adentrarse en la increíble vida de una soberana que puso la Corona y el sentido del deber por encima de todo y cumplió hasta el final su promesa de estar siempre al servicio de su país. Un recorrido exhaustivo en el que también se ofrece una detallada semblanza de su vida personal, lejos de los deberes reales, como esposa, madre, abuela y bisabuela cariñosa.

-Minuto a minuto: toda la información sobre la muerte de Isabel II

A continuación la atención se dirigirá a Carlos de Inglaterra, el eterno heredero, que sube al trono a los 73 años, con el apoyo de su esposa, la reina consorte Camilla. Coincidiendo con su 70 aniversario de reinado, Isabel II expresó su deseo de que así fuera: "Cuando, en la plenitud de los tiempos, mi hijo Carlos se convierta en Rey, sé que le daréis a él y a su esposa Camilla el mismo apoyo que me habéis dado a mí. Es mi sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camilla sea conocida como Reina consorte mientras continúa con su leal servicio".

HELLO! dedica un amplio recorrido ilustrado con las fotografías más icónicas y detalles exclusivos que podrá encontrar mañana sábado en su punto habitual de venta.

-Isabel II: La vida de una Reina a través de las portadas más icónicas de ¡HOLA!